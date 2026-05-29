Eldflaug fyrirtækisins Blue Origin í eigu Jeff Bezos sprakk í loft upp í tilraunaskoti í Flórída í gærkvöldi. Engum starfsmanni var meint af en gríðarstór eldhnötturinn sást víða.
Á myndböndum má sjá hvernig eldhnöttur gleypti skotpallinn í Kennedy-geimferðarmiðstöðinni nokkrum sekúndum eftir að svokölluð „heitprófun“ hófst í gærkvöldi klukkan 21:00 að staðartíma. Samkvæmt frétt Guardian af atvikinu sást sprengingin víða, meðal annars í borginni Fort Pierce í 185 kílómetra fjarlægð sunnan af skotpallinum.
Um er að ræða þá tegund eldflaugar sem Blue Origin ætlar að nota til að koma mönnum til tunglsins á vegum Nasa og byggja þar tunglstöð. Bezos sagði í færslu á samfélagsmiðlum að allir starfsmenn fyrirtækisins væru óhultir eftir atvikið en sagði ljóst að um mjög erfiðan dag væri að ræða.
Ekki er lengra síðan en á þriðjudag að Nasa tilkynnti að gerður hefði verið samningur við Blue Origin um að annast fyrstu þrjú geimskotin á þessu ári sem ætlað er til undirbúnings tunglstöðvar. Fyrirtækið á þannig í samkeppni við SpaceX fyrirtæki Elon Musk um geimferð árið 2028 sem ætlað er að koma mönnum aftur til tungslins.
Þá hefur Jared Isaacman stjórnandi Nasa sagt á samfélagsmiðlinum X að sprengingin í Flórída í gærkvöldi verði rannsökuð að fullu. Blue Origin hefur sagt um frávik að ræða.
„Geimferðir eru vægðarlausar og það er gríðarlega erfitt að þróa nýja burðargetu fyrir þungar eldflaugar. Við munum vinna með samstarfsaðilum okkar að ítarlegri rannsókn á þessu fráviki, meta áhrif á verkefnin til skamms tíma og hefja eldflaugaskot að nýju.Við munum veita upplýsingar um öll áhrif á Artemis- og tunglstöðvaráætlanirnar um leið og þær verða tiltækar.“