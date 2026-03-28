Gular veðurviðvaranir í kortunum

Veðurstofa Íslands spáir breytilegri átt, þrír til tíu metrar á sekúndu, en norðvestan þrettán til tuttugu á Austfjörðum fram eftir morgni. Frost núll til átta stig. Gular veðurviðvaranir verða í gildi víða á landinu í dag.
Á norðaustanverðu landinu má búast við snjókomu með köflum, annars skýjað. Yfirleitt bjart í öðrum landshlutum.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að skammt suður af Hvarfi sé lægð á leiðinni norðaustur og á undan henni fara skil sem koma upp að landinu síðdegis. Það verði því vaxandi suðaustanátt eftir hádegi, 18 til 25 metrar á sekúndu með snjókomu og síðar rigningu á sunnan- og vestaverðu landinu en hægari vindur norðaustantil.
Klukkan fjögur tekur gul veðurviðvörun gildi í Faxaflóa, klukkan fimm á öllu Suðurlandi og klukkan sex í Breiðafirði og á höfuðborgarsvæðinu. Klukkan átta í kvöld fer einnig gul viðvörun í gildi á Norðurlandi vestra og miðhálendinu. Allar viðvararnirnar verða fallnar úr gildi klukkan sex á sunnudagsmorgun.
Búast má við snjókomu og skafrenningi, einkum á fjallvegum.
Á sunnudag:Vestlæg átt 5-13 m/s, él og hiti 0 til 5 stig, en norðan og norðaustan 5-13, snjókoma og hiti um frostmark á norðan- og austanverðu landinu.Á mánudag:Vestan og suðvestan 5-13 m/s og él, en þurrt og bjart austanlands. Hiti kringum frostmark. Suðaustlægari og fer að snjóa sunnan- og vestantil um kvöldið.Á þriðjudag:Vestan og suðvestan kaldi eða stinningskaldi og él, en léttir til á austanverðu landinu seinnipartinn. Heldur kólnandi.Á miðvikudag:Vestlæg átt og él, en bjartviðri eystra. Hiti 0 til 5 stig á Suður- og Vesturlandi, annars vægt frost.Á fimmtudag:Vaxandi suðaustanátt og snjókoma eða slydda með köflum, en að mestu skýjað og þurrt norðantil. Hiti um og yfir frostmarki.Á föstudag:Útlit fyrir austanátt og slyddu eða rigningu og hita yfir frostmarki.