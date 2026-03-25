Enski boltinn

Tíu flottustu mörk Salah í enska boltanum

Aron Guðmundsson skrifar
Salah mun yfirgefa herbúðir Liverpool eftir yfirstandandi tímabil eftir glæsta tíma hjá félaginu. Vísir/Getty

Í gær greindi Mohamed Salah frá því að hann myndi yfirgefa herbúðir Liverpool eftir yfirstandandi tímabil. Salah hefur verið á meðal bestu leikmanna ensku úrvalsdeildarinnar undanfarin ár og skorað mörk í öllum regnbogans litum. Hér neðar í fréttinni má sjá tíu flottustu mörk hans í deildinni. 

Salah hefur skipað sér sess meðal bestu leikmanna í sögu ekki bara Liverpool heldur einnig ensku úrvalsdeildarinnar. 

Hann kom til Liverpool frá Roma árið 2017 og er nú þriðji markahæsti leikmaður félagsins frá upphafi með 255 í 435 leikjum. 

Í ensku úrvalsdeildinni átti hann stóran þátt í tveimur Englandsmeistaratitlum með Liverpool og hefur í þokkabót unnið Meistaradeild Evrópu einu sinni sem og enska bikarinn og getur enn bætt við titlum með liðinu úr Bítlaborginni.

Alls eru mörk Salah í ensku úrvalsdeildinni orðin 191 talsins í 323 leikjum og á hann enn leiki inni til loka tímabilsins til þess að bæta við þann markafjölda. 

Enska úrvalsdeildin hefur tekið saman tíu af flottustu mörkum Salah í deildinni og má sjá þau hér: 

Enski boltinn Liverpool FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið