Íslenski boltinn

Yfir­lýsing Fylkis: Biðjast af­sökunar og lofa að taka hart á málinu

Sindri Sverrisson skrifar
Stuðningsmenn Fylkis fögnuðu bikarsigrinum vel með sínum mönnum en hluti þeirra hagaði sér ósæmilega og beindi fúkyrðum að Gróttufólki.
Stuðningsmenn Fylkis fögnuðu bikarsigrinum vel með sínum mönnum en hluti þeirra hagaði sér ósæmilega og beindi fúkyrðum að Gróttufólki. Skjáskot/RÚV

Knattspyrnudeild Fylkis hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hún harmar hegðun hluta stuðningsmanna liðsins á leiknum við Gróttu í Árbænum á laugardag, í 8-liða úrslitum Mjólkurbikars karla.

Eins og fjallað var um á Vísi í morgun var grófum munnsöfnuði beint að leikmanni Gróttu í leiknum, sem og unnustu hans sem þar að auki mun hafa orðið fyrir aðkasti í verslun í nágrenninu eftir leik.

Þetta kom fram í yfirlýsingu frá Gróttu þar sem kallað var eftir því að málið yrði tekið til skoðunar.

Samkvæmt yfirlýsingu sem Fylkismenn sendu svo frá sér nú í hádeginu mun félagið taka hart á hegðun stuðningsmannanna og gera það sem það getur til að koma í veg fyrir að svona lagað endurtaki sig.

Þá er skýrt tekið fram að yfirlýsingin sé ekki það síðasta sem Fylkismenn muni aðhafast í málinu en hana má sjá hér að neðan.

Yfirlýsing frá Knattspyrnudeild Fylkis

Í kjölfar leiks Fylkis og Gróttu í 8 liða úrslitum Mjólkurbikars karla síðasta laugardag vill Fylkir taka það skýrt fram, að sú hegðun sem hluti stuðningsmanna sýndi af sér þar er víðs fjarri því sem Fylkir vill standa fyrir. Sú hegðun sem þar átti sér stað á ekkert skylt við íþróttir eða bara almennt í lífinu. Félagið mun taka hart á þessu og gera það sem það getur til að álíka hlutir endurtaki sig ekki. Knattspyrnudeildin vill einnig biðja alla þá sem urðu fyrir þessari óásættanlegu hegðun afsökunar.

Það er Fylki mikið kappsmál að hafa alla umgjörð í lagi og að allir telji sig örugga og velkomna á félagssvæði okkar. Einkunnarorð okkar eru Gleði – Virðing – Metnaður. Þau verða höfð að leiðarljósi við meðferð þessa máls. Þessi yfirlýsing er alls ekki það síðasta sem Knattspyrnudeild Fylkis mun aðhafast í þessu máli.

Ragnar Páll Bjarnason

Formaður Knattspyrnudeildar Fylki

Fylkir Grótta Mjólkurbikar karla

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