Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Sindri Sverrisson skrifar 15. júní 2026 12:05 Stuðningsmenn Fylkis fögnuðu bikarsigrinum vel með sínum mönnum en hluti þeirra hagaði sér ósæmilega og beindi fúkyrðum að Gróttufólki. Skjáskot/RÚV Knattspyrnudeild Fylkis hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hún harmar hegðun hluta stuðningsmanna liðsins á leiknum við Gróttu í Árbænum á laugardag, í 8-liða úrslitum Mjólkurbikars karla. Eins og fjallað var um á Vísi í morgun var grófum munnsöfnuði beint að leikmanni Gróttu í leiknum, sem og unnustu hans sem þar að auki mun hafa orðið fyrir aðkasti í verslun í nágrenninu eftir leik. Þetta kom fram í yfirlýsingu frá Gróttu þar sem kallað var eftir því að málið yrði tekið til skoðunar. Samkvæmt yfirlýsingu sem Fylkismenn sendu svo frá sér nú í hádeginu mun félagið taka hart á hegðun stuðningsmannanna og gera það sem það getur til að koma í veg fyrir að svona lagað endurtaki sig. Þá er skýrt tekið fram að yfirlýsingin sé ekki það síðasta sem Fylkismenn muni aðhafast í málinu en hana má sjá hér að neðan. Yfirlýsing frá Knattspyrnudeild Fylkis Í kjölfar leiks Fylkis og Gróttu í 8 liða úrslitum Mjólkurbikars karla síðasta laugardag vill Fylkir taka það skýrt fram, að sú hegðun sem hluti stuðningsmanna sýndi af sér þar er víðs fjarri því sem Fylkir vill standa fyrir. Sú hegðun sem þar átti sér stað á ekkert skylt við íþróttir eða bara almennt í lífinu. Félagið mun taka hart á þessu og gera það sem það getur til að álíka hlutir endurtaki sig ekki. Knattspyrnudeildin vill einnig biðja alla þá sem urðu fyrir þessari óásættanlegu hegðun afsökunar. Það er Fylki mikið kappsmál að hafa alla umgjörð í lagi og að allir telji sig örugga og velkomna á félagssvæði okkar. Einkunnarorð okkar eru Gleði – Virðing – Metnaður. Þau verða höfð að leiðarljósi við meðferð þessa máls. Þessi yfirlýsing er alls ekki það síðasta sem Knattspyrnudeild Fylkis mun aðhafast í þessu máli. Ragnar Páll Bjarnason Formaður Knattspyrnudeildar Fylki Fylkir Grótta Mjólkurbikar karla Mest lesið Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Svona mun nýja Þjóðarhöllin líta út Sport Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti Hermaðurinn Haukur í Stólana Körfubolti „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Fótbolti Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Íslenski boltinn „Það sem hræðir mann er það sem er mest þess virði að gera“ Sport Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna Fótbolti Fleiri fréttir Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sjá meira