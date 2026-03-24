Enski boltinn

Pochettino segist sakna enska boltans

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mauricio Pochettino sést hér á tíma sínum sem knattspyrnustjóri Chelsea en hann er nú landsliðsþjálfari Bandaríkjanna.
Mauricio Pochettino sést hér á tíma sínum sem knattspyrnustjóri Chelsea en hann er nú landsliðsþjálfari Bandaríkjanna. Getty/Ryan Pierse

Mauricio Pochettino, fyrrverandi knattspyrnustjóri Tottenham og Chelsea, segist sakna „fótboltaheimsins á Englandi“.

Pochettino er að undirbúa sig fyrir að stýra Bandaríkjunum, einu af gestgjöfum heimsmeistaramótsins í sumar, eftir að hafa verið ráðinn þjálfari liðsins í september 2024.

Argentínumaðurinn hefur þrisvar sinnum starfað í ensku úrvalsdeildinni en síðast hætti hann hjá Chelsea með gagnkvæmu samkomulagi eftir eitt tímabil í maí 2024.

Hann var í fimm ár hjá Tottenham og kom liðinu í úrslitaleik Meistaradeildarinnar áður en hann var rekinn árið 2019. Hann hafði komið til Tottenham frá Southampton.

„Ég elska landið, menninguna og fótboltamenninguna,“ sagði Pochettino í viðtali við franska tímaritið L'Equipe.

„Fyrir alla með keppnisskap sem vilja mæla sig við aðra og reyna á hæfileika sína, þá er þetta kjörinn staður. Maður verður stöðugt að gera sitt besta,“ sagði Pochettino.

Pochettino útilokaði sjálfan sig sem mögulegan arftaka Ange Postecoglou hjá Tottenham síðasta sumar og sagði að endurkoma til fyrrverandi félags síns á þeim tímapunkti væri „ekki raunhæf“.

Hann staðfesti við L'Equipe að Spurs hefði áður haft samband við hann vegna endurkomu eftir fyrstu sex mánuðina hans í París árið 2021, ásamt „öðrum mjög stórum félögum“.

Pochettino sagði við breska ríkisútvarpið á síðasta ári að hann væri „mjög ánægður í Ameríku en hugsaði líka um að snúa einn daginn aftur í ensku úrvalsdeildina“.

Fyrrverandi félag hans, Spurs, er eitt þeirra liða sem nú leita að næsta fastráðna stjóra, á meðan það berst fyrir því að forðast fall í síðustu sjö leikjum tímabilsins.

Enski boltinn HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið