Úr fernu yfir í einn bikar: „Hugsa með hryllingi til þess hvað Barcelona gæti gert Arsenal" Aron Guðmundsson skrifar 24. mars 2026 17:33 Mikel Arteta, þungur á brún eftir tap Arsenal gegn Manchester City í úrslitaleik enska deildarbikarsins á dögunum. Vísir/Getty Sparkspekingurinn Paul Merson, fyrrverandi leikmaður Arsenal, segir að sitt gamla lið muni aðeins vinna einn bikar á tímabilinu, ensku úrvalsdeildina, eftir að Manchester City valtaði yfir Arsenal á dögunum í úrslitaleik enska deildarbikarsins. Merson ritar pistil sem birtist á vefsíðu Sky Sports fyrr í dag þar sem að hann segir sigur Manchester City í úrslitaleik liðanna um síðastliðna helgi, sem lauk með 2-0 sigri Manchester City, soga sjálfstraustið úr leikmönnum Arsenal. „Leikmenn Manchester City völtuðu yfir þá. Gjörsamlega völtuðu yfir þá," skrifar Merson og segir Arsenal liðið of gott fyrir önnur lið en Manchester City sem það á eftir að mæta til loka tímabilsins. Arsenal er með níu stiga forystu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og Merson telur að sitt gamla lið muni standa uppi sem Englandsmeistari. Arsenal er hins vegar enn með í átta liða úrslitum enska bikarsins sem og átta liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu en Merson hefur ekki trú á því að Skytturnar hans Mikel Arteta vinni þær keppnir. „Manchester City er enn með í enska bikarnum og hafandi séð leik liðanna á dögunum sé ég ekki Arsenal fyrir mér mæta aftur á Wembley og vinna Manchester City. Í Meistaradeild Evrópu horfi ég síðan á Barcelona, sem Arsenal mun að öllum líkindum mæta í undanúrslitum, og sé leikmenn ekki búa yfir þeim hraða sem þarf til þess að valda háu línu Börsunga vandræðum." Og bendir Merson þá á það hvernig Anthony Gordon og Anthony Elanga náðu að valda Börsungum vandræðum í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Arsenal mætir Sporting Lisabon í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar á meðan að Barcelona mætir Atletico Madrid. Sigurliðin úr þessum tveimur einvígjum mætast í undanúrslitum keppninnar. „Ég hugsa með hryllingi til þess hvað Barcelona gæti gert Arsenal."