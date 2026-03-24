Anthony Gordon, leikmaður Newcastle United, segir ótækt fyrir liðið að tapa fyrir erkifjendunum í Sunderland sem honum finnst ekkert sérstakir í samanburði við eigið lið.
Sunderland vann Newcastle á St James' Park á sunnudaginn, 1-2. Brian Brobbey skoraði sigurmark Svörtu kattanna á lokamínútu leiksins.
Sunderland vann báða leikina gegn Newcastle í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili og hefur ekki tapað fyrir erkifjendunum í síðustu ellefu deildarleikjum.
Gordon, sem skoraði mark Newcastle á sunnudaginn, segir tapið fyrir Sunderland svíða enn meira þar sem honum finnst lítið til andstæðingsins koma.
„Það sem er pirrandi er að þeir eru ekki með mjög gott lið samanborið við okkur. Við eigum ekki að tapa fyrir þeim,“ sagði Gordon.
„Augljóslega er þetta erfiðara á útivelli þar sem þeir hafa stuðningsmennina og andrúmsloftið með sér en við ættum ekki tapa þessum leik á heimavelli. Ekki miðað við fyrri hálfleikinn sem við áttum en við höfum ekki byrjað seinni hálfleikina nógu vel og það er viðvarandi vandamál.“
Með sigrinum á sunnudaginn komst Sunderland upp fyrir Newcastle í ensku úrvalsdeildinni. Svörtu kettirnir eru með 43 stig í 11. sætinu en Skjórarnir í því tólfta með 42 stig.
Síðustu dagar hafa ekki verið góðir fyrir Newcastle en á miðvikudaginn tapaði liðið 7-2 fyrir Barcelona í seinni leiknum í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu. Börsungar unnu einvígið, 8-3 samanlagt.
