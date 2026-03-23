Breiðholts­braut lokað vegna um­ferðaróhapps

Agnar Már Másson skrifar
Breiðholtsbraut var lokað en nú er aftur opið fyrir umferð um nýju brúna. Vegagerðin

Breiðholtsbraut var lokað við Jaðarsel eftir að bíl var ekið upp á kant. Nú hefur aftur verið opnað fyrir umferð undir nýju brúna á Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs en hraði tekinn niður á svæðinu.

Á umferðarvef Vegagerðarinnar var greint frá því að Breiðholtsbraut hafi verið lokað við Jaðarsel vegna umferðaróhapps. Veginum var lokað um klukkan 15 en samkvæmt nýjustu uppfærslu hefur vegurinn verið opnaður á ný en hraði tekinn niður á svæðinu.

Einum bíl var ekið upp á kant, þar sem hann festist, að sögn Harðar Lilliendahlm, varðstjóra hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Hann sagði að búið væri að koma bílnum af vettvangi en að verktakar ynnu að því að moka veginn áður en hann verður opnaður á ný.

Stefán Kristinsson, varðstjóri slökkviliðsins, segir að slökkviliðið hafi ekki sent sjúkraflutningabíla á vettvang.

Slökkvilið sagði einnig að nokkurra bíla árekstur hefði orðið Vesturlandsvegi í átt að Mosfellsbæ, en umferðardeildin vildi ekki kannast við það.

Fréttin hefur verið uppfærð.



