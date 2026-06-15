Þingfundur hefst klukkan hálfellefu í dag og eru alþingismenn á síðustu metrunum við að klára nokkur stór mál áður en þingið fer í sumarfrí.
Stuttur fundur var haldinn á laugardaginn og í dag hefst dagskrá með óudirbúnum fyrirspurnum þar sem forsætisráðherra, ráðherra dómsmála og umvherfis- orku og loftslagsráðherra verða til svara.
Að því loknu er fjármálaáætlun á dagskrá þar sem stefnt er að atkvæðagreiðslu auk þess sem reiknað er með að fleiri mál veðri afgreidd, þar á meðal breytingar á lögum um laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna.
Samkvæmt starfsáætlun Alþingis hefði þingi átt að fresta þann 12. júní en það náðist ekki og því vera einhverjir dagar teknir til funda til viðbótar. Þingflokksformenn hittast á fundi með forseta Alþingis klukkan tíu þar sem þessi mál verða vafalaust rædd.