Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Kjartan Kjartansson skrifar 15. júní 2026 09:20 Donald Trump fylgist með bardaga í sérstöku búri sem sett var upp á lóð Hvíta hússins í tieflni af áttræðisafmæli hans. AP/Alex Brandon Keppandi sem tók þátt í bardagamóti við Hvíta húsið í tilefni af afmæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta í gær kallaði Michelle Obama, fyrrverandi forsetafrú, karlmann í viðtali eftir bardaga. Áhorfendur ögruðu einnig kanadískum keppanda með hrópum um innlimun Kanada. Bardagakeppni var slegið upp á suðurbletti Hvíta hússins í gærkvöldi. Tilefnið var áttræðisafmæli Trump forseta og að nafninu til 250 ára afmæli Bandaríkjanna í næsta mánuði. Viðburðurinn er að mörgu leyti sagður hafa líkst einum af kosningafundum Trump. Áhorfendur kyrjuðu „U-S-A“ allt kvöldið og kanadískur keppandi fékk að heyra að Kanada væri 51. ríki Bandaríkjanna. Trump hefur ítrekað haldið því fram að Bandaríkin ættu að innlima Kanada. Josh Hokit kýlir andstæðing sinn sem liggur í jörðinni í bardaga við Hvíta húsið í gærkvöldi. Hokit fagnaði með því að segja Joe Rogan að Michelle Obama væri karlmaður.AP/Alex Brandon Svartur blettur á samkomunni voru ummæli Josh Hokit, bandarísks keppanda í þungavikt, sem sagði „Og að lokum, Michelle Obama er karlmaður, er það ekki rétt, Bandaríkin?“ í viðtali við Joe Rogan, hlaðvarpsstjórnanda, að bardaga loknum. Bandarískir repúblikanar hafa um árabil haldið á lofti stoðlausri samsæriskenningu um að Michelle Obama, eiginkona Baracks Obama fyrrverandi forseta, sé í raun og veru karlmaður. White House UFC fighter Josh Hokit just said: “Michelle Obama is a man… am I right America?” How are you enjoying Trump’s USA? 💁🏻♂️[image or embed]— Morgan J Freeman (@mjfree.bsky.social) June 15, 2026 at 5:26 AM Ummælin voru send út í beinu streymi á efnisveitunni Paramount+. Hún er í eigu David Ellison, auðkýfings og bandamanns Trump, sem sölsar nú undir sig helstu fjölmiðlasamsteypur Bandaríkjanna. UFC-bardagamótaröðin virðist aftur á móti hafa klippt ummælin út úr viðtalinu í útgáfu sem hún birti á Youtube-rás sinni eftir bardagann. Donald Trump Bandaríkin Barack Obama Hinsegin MMA Tengdar fréttir Bardagabúr rís við Hvíta húsið Framkvæmdir eru hafnar við svokallað „bardagabúr“ á Suður-flöt Hvíta hússins, þar sem UFC verður með viðburð í sumar í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt að um verði að ræða „stærsta viðburð“ í sögu UFC. 27. maí 2026 07:21 Fokdýrir miðar á bardagakvöldið við Hvíta húsið Dýrustu miðarnir á bardagakvöld UFC við Hvíta húsið í Bandaríkjunum munu kosta því sem nemur rúmum 184 milljónum íslenskra króna. 7. maí 2026 19:32 Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Erlent Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Innlent Þingmenn á síðustu metrunum Innlent Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Erlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Erlent Fleiri fréttir Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Friðarviðræður sagðar í uppnámi Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Spánarkonungur lánaði Leó einkaþotuna Dramatík í tveimur þáttum: Gervigreindarbóla og óður um yfirráð Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Samþykkt friðarsamkomulag liggi fyrir Dregur umdeildar skýrslur um Havana-heilkennið til baka Facebook lá niðri Kaninn pakkar saman í Evrópu Stríðið í Úkraínu orðið lengra en fyrri heimsstyrjöldin Hæstiréttur bannar Alabama að taka menn af lífi með köfnunarefni Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja Aflýsir kröftugu árásunum Bretar samþykkja Wegovy pilluna fyrstir í Evrópu Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“ Sjá meira