Erlent

Kallaði Michelle Obama karl­mann á af­mælis­hátíð Trump

Kjartan Kjartansson skrifar
Donald Trump fylgist með bardaga í sérstöku búri sem sett var upp á lóð Hvíta hússins í tieflni af áttræðisafmæli hans.
Donald Trump fylgist með bardaga í sérstöku búri sem sett var upp á lóð Hvíta hússins í tieflni af áttræðisafmæli hans. AP/Alex Brandon

Keppandi sem tók þátt í bardagamóti við Hvíta húsið í tilefni af afmæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta í gær kallaði Michelle Obama, fyrrverandi forsetafrú, karlmann í viðtali eftir bardaga. Áhorfendur ögruðu einnig kanadískum keppanda með hrópum um innlimun Kanada.

Bardagakeppni var slegið upp á suðurbletti Hvíta hússins í gærkvöldi. Tilefnið var áttræðisafmæli Trump forseta og að nafninu til 250 ára afmæli Bandaríkjanna í næsta mánuði.

Viðburðurinn er að mörgu leyti sagður hafa líkst einum af kosningafundum Trump. Áhorfendur kyrjuðu „U-S-A“ allt kvöldið og kanadískur keppandi fékk að heyra að Kanada væri 51. ríki Bandaríkjanna. Trump hefur ítrekað haldið því fram að Bandaríkin ættu að innlima Kanada.

Josh Hokit kýlir andstæðing sinn sem liggur í jörðinni í bardaga við Hvíta húsið í gærkvöldi. Hokit fagnaði með því að segja Joe Rogan að Michelle Obama væri karlmaður.AP/Alex Brandon

Svartur blettur á samkomunni voru ummæli Josh Hokit, bandarísks keppanda í þungavikt, sem sagði „Og að lokum, Michelle Obama er karlmaður, er það ekki rétt, Bandaríkin?“ í viðtali við Joe Rogan, hlaðvarpsstjórnanda, að bardaga loknum.

Bandarískir repúblikanar hafa um árabil haldið á lofti stoðlausri samsæriskenningu um að Michelle Obama, eiginkona Baracks Obama fyrrverandi forseta, sé í raun og veru karlmaður.

White House UFC fighter Josh Hokit just said: “Michelle Obama is a man… am I right America?” How are you enjoying Trump’s USA? 💁🏻‍♂️

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— Morgan J Freeman (@mjfree.bsky.social) June 15, 2026 at 5:26 AM

Ummælin voru send út í beinu streymi á efnisveitunni Paramount+. Hún er í eigu David Ellison, auðkýfings og bandamanns Trump, sem sölsar nú undir sig helstu fjölmiðlasamsteypur Bandaríkjanna.

UFC-bardagamótaröðin virðist aftur á móti hafa klippt ummælin út úr viðtalinu í útgáfu sem hún birti á Youtube-rás sinni eftir bardagann.

Donald Trump Bandaríkin Barack Obama Hinsegin MMA

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