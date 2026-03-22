Fleiri vilja sjá City vinna en Arsenal

Valur Páll Eiríksson skrifar
Geta City-menn herjað á Arsenal í titilbaráttunni á næstu vikum?
Geta City-menn herjað á Arsenal í titilbaráttunni á næstu vikum?

Stuðningsmenn annarra liða en Manchester City og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni hallast að því að styðja þá bláklæddu í titilbaráttunni. Liðin mætast í úrslitaleik enska deildabikarsins í dag.

The Athletic framkvæmdi könnun á meðal stuðningsmanna hinna 18 liðanna í deildinni og spurði hvort liðanna tveggja þeir vildu frekar sjá lyfta úrvalsdeildarbikarnum í vor.

Arsenal er vinsælast á meðal stuðningsmanna Everton en 71,7 prósent þeirra vilja frekar sjá liðið vinna en Manchester City. Líkt og ef til vill mátti búast við er mestur stuðningur við City hjá þeim sem halda með Tottenham, nágrönnum og erkifjendum Arsenal, en 91,8 prósent þeirra styðja City til sigurs á meðan þó 8,2 prósent vilja sjá Arsenal vinna frekar en City.

Á meðan vilja nágrannar City, þeir sem styðja Manchester United, aðeins 58,7 prósent sjá Arsenal vinna frekar en City. Heilt yfir virðast fleiri styðja City til sigurs en tölurnar frá The Athletic má sjá á myndinni að neðan.

Úrslitaleikur dagsins gæti haft eitthvað að segja um titilbaráttuna en Arsenal leitar síns fyrsta titils frá því árið 2020, þegar liðið vann FA-bikarinn á fyrsta tímabili Mikels Arteta við stjórnvölin.

Stuðningsmenn annarra liða á Englandi hafa skiptar skoðanir á því hvort liðanna þeir vilja sjá lyfta bikarnum í vor.Mynd/The Athletic

Úrslitaleikur Arsenal og Manchester City hefst klukkan 16:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Bein útsending og upphitun hefst klukkan 16:00.

