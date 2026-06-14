Fótbolti

Ísak Berg­mann trú­lofaður

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ísak Bergmann Jóhannesson og Agnes Perla Sigurðardóttir á ströndinni við Akranes.
Ísak Bergmann Jóhannesson og Agnes Perla Sigurðardóttir á ströndinni við Akranes. @agnesperlasig

Íslenski landsliðsmiðjumaðurinn Ísak Bergmann Jóhannesson nýtti sumarfríið vel en hann bað kærustu sína um að gifta sig í gær.

Agnes Perla Sigurðardóttir sagði já og þau birtu mynd af sér saman á samfélagsmiðlum þar sem hún sýndi trúflofunarhringinn.

Undir myndinni skrifuðu þau dagsetninguna 13. júní 2026 sem þýddi að þau trúlofuðu sig í gær.

Myndin er tekin á ströndinni við Akranes með Snæfellsjökul í baksýn.

Ísak Bergmann er 23 ára gamall og spilar með þýska úrvalsdeildarliðinu 1. FC Köln. Hann hefur verið úti í atvinnumennsku síðan hann fór fyrst út til Svíþjóðar, þá aðeins sextán ára gamall.

Agnes Perla er fyrrum unglingalandsliðskona í körfubolta úr Keflavík.

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