Ísak Bergmann trúlofaður Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júní 2026 16:05 Ísak Bergmann Jóhannesson og Agnes Perla Sigurðardóttir á ströndinni við Akranes. @agnesperlasig Íslenski landsliðsmiðjumaðurinn Ísak Bergmann Jóhannesson nýtti sumarfríið vel en hann bað kærustu sína um að gifta sig í gær. Agnes Perla Sigurðardóttir sagði já og þau birtu mynd af sér saman á samfélagsmiðlum þar sem hún sýndi trúflofunarhringinn. Undir myndinni skrifuðu þau dagsetninguna 13. júní 2026 sem þýddi að þau trúlofuðu sig í gær. Myndin er tekin á ströndinni við Akranes með Snæfellsjökul í baksýn. Ísak Bergmann er 23 ára gamall og spilar með þýska úrvalsdeildarliðinu 1. FC Köln. Hann hefur verið úti í atvinnumennsku síðan hann fór fyrst út til Svíþjóðar, þá aðeins sextán ára gamall. Agnes Perla er fyrrum unglingalandsliðskona í körfubolta úr Keflavík. View this post on Instagram A post shared by Agnes Perla Sigurðardóttir (@agnesperlasig) Landslið karla í fótbolta Þýski boltinn Mest lesið „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Íslenski boltinn Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Enski boltinn Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Fótbolti Harden handtekinn fyrir ólöglegan vopnaburð Körfubolti Meistari í fyrsta skipti í 53 ár Körfubolti Fær laun greidd en fær ekki að dæma Fótbolti Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fótbolti Náði loks sigri með Ferrari Formúla 1 Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Fótbolti Fleiri fréttir Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Fyrsti sigur á heimsmeistaramóti síðan 1990 Óvæntur varnarsigur „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Siggi Raggi með NSÍ á toppnum „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Getur Vinicius fengið brasilísku þjóðina til að elska sig? Leggja inn mótmæli vegna meðferðarinnar á Partey HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Uppgjörið: Valur – Þór/KA 0-0 | Markalaust í bragðdaufum leik á Hlíðarenda Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu „Það er alltaf gaman að vera á þeim stað í töflunni“ „Stelpurnar voru bara geggjaðar“ Á sársaukafullar minningar af HM Uppgjör: FH komið á toppinn Uppgjörið: Sterk viðbrögð Grindavíkur/Njarðvíkur skiluðu mikilvægum sigri Sjá meira