„Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júní 2026 21:00 Seung-gyu Kim, markvörður Suður-Kóreu, varði vel í lokin og fagnaði líka lokaflautinu með liðsfélögum sínum í sigrinum á Tékkum. Getty/Lars Baron Fótboltamenn á heimsmeistaramótinu hafa fórnað miklu til að keppa á stærsta sviði fótboltans en einn Suður-Kóreumaður fórnaði aðeins meiru en flestir. Kim Seung-gyu keppir fyrir Suður-Kóreu á heimsmeistaramótinu en þetta er hans fjórða heimsmeistaramót á ferlinum. Þessi 35 ára gamli markvörður fór á heimsmeistaramótið vitandi að eiginkona hans, Kim Jin-kyung, var aðeins nokkrum dögum frá því að fæða barnið þetta. Suður-Kórea er auðvitað hinum megin á hnettinum og því ekkert hægt að skjótast heim til að verða viðstaddur fæðinguna. View this post on Instagram A post shared by Football • Futbol • Soccer (@footyemporium) Dóttir þeirra kom í heiminn fyrir aðeins nokkrum dögum en Kim hefur hingað til aðeins getað hitt hana í gegnum myndsímtal. „Ég er með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur. Þess vegna vil ég ná góðum árangri á þessu heimsmeistaramóti og snúa aftur til Kóreu með frábæra gjöf handa þeim,“ sagði Kim Seung-gyu. Hann svaraði samviskubitinu á besta mögulega hátt, fyrst að hann gat ekki breytt neinu nema því sem gerðist inni á vellinum. Kim var valinn maður leiksins í 2-1 sigri Suður-Kóreu á Tékklandi í opnunarleiknum eftir að hafa varið nokkrum sinnum mikilvæg skot á lokamínútunum. Með því sá hann til þess að Kóreumenn fengu þrjú stig og stigu stórt skref í átta liða úrslitunum. View this post on Instagram A post shared by Football Tweet (@footballtweet) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Fótbolti Ísak Bergmann trúlofaður Fótbolti „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Fótbolti Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Fótbolti Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Basile yfirgefur Stólana og semur við Álftanes Körfubolti Viktor Gísli vann Meistaradeildina með Barcelona Handbolti Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Enski boltinn Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti Fleiri fréttir „Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Holland - Japan | Hefja leik í hörkuriðli „Smá þolinmæði sem þarf“ Real Madrid keypti Cucurella af Chelsea Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Japanir mættir til að vinna heimsmeistaramótið, ekki til að skemmta sér Leikmenn Portúgal bera Diogo Jota-armbönd á HM Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Ísak Bergmann trúlofaður Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Fyrsti sigur á heimsmeistaramóti síðan 1990 Óvæntur varnarsigur „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Siggi Raggi með NSÍ á toppnum „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ Sjá meira