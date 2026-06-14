Fótbolti

„Með mikið sam­visku­bit gagn­vart eigin­konu minni og dóttur“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Seung-gyu Kim, markvörður Suður-Kóreu, varði vel í lokin og fagnaði líka lokaflautinu með liðsfélögum sínum í sigrinum á Tékkum.
Seung-gyu Kim, markvörður Suður-Kóreu, varði vel í lokin og fagnaði líka lokaflautinu með liðsfélögum sínum í sigrinum á Tékkum. Getty/Lars Baron

Fótboltamenn á heimsmeistaramótinu hafa fórnað miklu til að keppa á stærsta sviði fótboltans en einn Suður-Kóreumaður fórnaði aðeins meiru en flestir.

Kim Seung-gyu keppir fyrir Suður-Kóreu á heimsmeistaramótinu en þetta er hans fjórða heimsmeistaramót á ferlinum.

Þessi 35 ára gamli markvörður fór á heimsmeistaramótið vitandi að eiginkona hans, Kim Jin-kyung, var aðeins nokkrum dögum frá því að fæða barnið þetta.

Suður-Kórea er auðvitað hinum megin á hnettinum og því ekkert hægt að skjótast heim til að verða viðstaddur fæðinguna.

Dóttir þeirra kom í heiminn fyrir aðeins nokkrum dögum en Kim hefur hingað til aðeins getað hitt hana í gegnum myndsímtal.

„Ég er með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur. Þess vegna vil ég ná góðum árangri á þessu heimsmeistaramóti og snúa aftur til Kóreu með frábæra gjöf handa þeim,“ sagði Kim Seung-gyu.

Hann svaraði samviskubitinu á besta mögulega hátt, fyrst að hann gat ekki breytt neinu nema því sem gerðist inni á vellinum.

Kim var valinn maður leiksins í 2-1 sigri Suður-Kóreu á Tékklandi í opnunarleiknum eftir að hafa varið nokkrum sinnum mikilvæg skot á lokamínútunum. Með því sá hann til þess að Kóreumenn fengu þrjú stig og stigu stórt skref í átta liða úrslitunum.

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