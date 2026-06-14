Tryggði Japan jafntefli með því að skalla boltann af höfði liðsfélaga og inn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júní 2026 21:56 Junya Ito og Yukinari Sugawara fagna jöfnunarmarki Japan og fyrir aftan má sjá káta liðsfélaga. Getty/Francois Nel Holland og Japan gerðu 2-2 jafntefli í fyrsta leik sínum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Japan jafnaði tvisvar, þar á meðal mínútu fyrir leikslok.Margir hafa trú á því að bæði Holland og Japan geti gert góða hluti á þessu heimsmeistaramóti og þetta var einn af stærstu leikjum heimsmeistarakeppninnar til þessa.Hollendingar voru betra liðið í fyrri hálfleik en tókst ekki að nýta sér yfirburðina. Eftir markalausan fyrri hálfleik létu mörkin sjá sig í seinni hálfleiknum.Virgil van Dijk kom Hollandi í 1-0 á 50. mínútu með skalla eftir fyrirgjöf frá Ryan Gravenberch, liðsfélaga sínum hjá Liverpool.Aðeins sjö mínútum síðar var Keito Nakamura búinn að jafna metin eftir sendingu frá Takefusa Kubo.Hollendingar voru ekki lengi að komast aftur yfir þegar Crysencio Summerville fékk boltann frá Ryan Gravenberch og náði óverjandi frábæru skoti í fjærhornið.Þetta var ekki búið enn því Japanir jöfnuðu rétt fyrir leikslok.Gríðarleg fagnaðarlæti brutust út hjá japönsku leikmönnunum þegar þeir skoruðu mikilvægt jöfnunarmark. Koki Ogawa skallaði hornspyrnu í átt að marki en boltinn fór af liðsfélaga hans Daichi Kamada og í markið.Markið verður því skráð á Kanada en ég hafði lítið um það að segja sjálfur. HM 2026 í fótbolta