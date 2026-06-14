Íslenski boltinn

„Eitt­hvað þarf að breytast fyrir næsta leik“

Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs Akureyri, sá sitt lið tapa sjöunda leiknum í röð í kvöld.
Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs Akureyri, sá sitt lið tapa sjöunda leiknum í röð í kvöld. Vísir/Pawel

Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs, þurfti að sætta sig við 4-1 tap gegn ÍBV á heimavelli í dag. Þórsliðið átti ekki góðan leik og því um margt að spyrja.

„Bara ósáttur með leikinn. Byrjum leikinn vel, fáum fyrstu tvö færin í leiknum, tökum þau ekki, það er svona sagan okkar að taka ekki færin okkar, taka ekki fyrstu færin og svo skora þeir úr fyrsta færinu sínu og við gerum ekki nægilega vel þar. Þá náttúrulega bara breytist leikurinn og þeir ríða á vaðið og skora þarna þrjú mörk á stuttum tíma sem var mikið högg. Við komum aðeins ferskari inn í seinni hálfleikinn og áttum einhver augnablik en ég held að það sé heilt yfir ekki nægilega gott.“

Varnarleikur Þórs var í molum og svo virtist sem tvær til þrjár sendingar Eyjamanna dygðu til að búa til dauðafæri og því var næsta spurning hvort Sigurður væri með skýringu á slæmum varnarleik liðsins í dag.

„Nei, nei, ég meina, eins og ég segi, við byrjum þennan leik vel, mér fannst orkustigið gott þegar við byrjum leikinn og komum inn í hann. Ein skipting og hann vinnur stöðuna einn á einn og skýtur honum í varnarmann. Var það ekki fyrsta markið og svo annað markið þá aftur einhvern veginn töpum við stöðunni einn á einn og kannski svona varnarleikurinn í heild sinni sem fer þarna. Þetta eru kannski leiðinleg augnablik en útskýringin að þetta er bara ekki nógu góður varnarleikur, skilurðu, og þá bara skora þeir, það er engin útskýring á því.“

Frammistaðan ekki nógu góð, en fannst þér baráttan og viljinn vera til staðar?

Já svona, ég hefði viljað fá meira, skilurðu, þannig að ég er svona pínu svekktur með fyrri hálfleikinn. Mér fannst við sýna aðeins meiri vilja í seinni hálfleik líka en eins og ég segi það voru hérna stór skörð höggin í þetta hjá okkur í dag en ég bjóst við okkur aðeins ferskari. Fyrsta markið svona slær okkur og við náðum bara einhvern veginn ekki að svara því nógu vel og bara strax annað mark í andlitið. Svo náttúrulega týpískt að við skorum 3-1 og augnablikið með okkur en við fáum bara mark í andlitið. Lélegt skot af varnarmanni sem lekur inn, skilurðu, þannig að svona mörkin eru full leiðinleg sem við fáum á okkur.“

„En ég meina ég ætla ekkert að vera eitthvað algjörlega niðurbrotinn. Við þurfum að herða okkur, erum búnir að tapa núna sjö leikjum í röð, eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik.“

Hvað þarf að breytast?

„Við þurfum bara að vera betri. Við þurfum að, ég þarf að setja upp greinilega aðeins betra leikplan, ég þarf að stilla þá aðeins betur af líkamlega fyrir næsta leik og mögulega andlega líka þannig að bara eiginlega allt,“ sagði Sigurður að lokum.

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