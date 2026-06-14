„Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ 14. júní 2026 20:40 Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs Akureyri, sá sitt lið tapa sjöunda leiknum í röð í kvöld. Vísir/Pawel Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs, þurfti að sætta sig við 4-1 tap gegn ÍBV á heimavelli í dag. Þórsliðið átti ekki góðan leik og því um margt að spyrja. „Bara ósáttur með leikinn. Byrjum leikinn vel, fáum fyrstu tvö færin í leiknum, tökum þau ekki, það er svona sagan okkar að taka ekki færin okkar, taka ekki fyrstu færin og svo skora þeir úr fyrsta færinu sínu og við gerum ekki nægilega vel þar. Þá náttúrulega bara breytist leikurinn og þeir ríða á vaðið og skora þarna þrjú mörk á stuttum tíma sem var mikið högg. Við komum aðeins ferskari inn í seinni hálfleikinn og áttum einhver augnablik en ég held að það sé heilt yfir ekki nægilega gott.“ Varnarleikur Þórs var í molum og svo virtist sem tvær til þrjár sendingar Eyjamanna dygðu til að búa til dauðafæri og því var næsta spurning hvort Sigurður væri með skýringu á slæmum varnarleik liðsins í dag. „Nei, nei, ég meina, eins og ég segi, við byrjum þennan leik vel, mér fannst orkustigið gott þegar við byrjum leikinn og komum inn í hann. Ein skipting og hann vinnur stöðuna einn á einn og skýtur honum í varnarmann. Var það ekki fyrsta markið og svo annað markið þá aftur einhvern veginn töpum við stöðunni einn á einn og kannski svona varnarleikurinn í heild sinni sem fer þarna. Þetta eru kannski leiðinleg augnablik en útskýringin að þetta er bara ekki nógu góður varnarleikur, skilurðu, og þá bara skora þeir, það er engin útskýring á því.“ Frammistaðan ekki nógu góð, en fannst þér baráttan og viljinn vera til staðar? Já svona, ég hefði viljað fá meira, skilurðu, þannig að ég er svona pínu svekktur með fyrri hálfleikinn. Mér fannst við sýna aðeins meiri vilja í seinni hálfleik líka en eins og ég segi það voru hérna stór skörð höggin í þetta hjá okkur í dag en ég bjóst við okkur aðeins ferskari. Fyrsta markið svona slær okkur og við náðum bara einhvern veginn ekki að svara því nógu vel og bara strax annað mark í andlitið. Svo náttúrulega týpískt að við skorum 3-1 og augnablikið með okkur en við fáum bara mark í andlitið. Lélegt skot af varnarmanni sem lekur inn, skilurðu, þannig að svona mörkin eru full leiðinleg sem við fáum á okkur.“ „En ég meina ég ætla ekkert að vera eitthvað algjörlega niðurbrotinn. Við þurfum að herða okkur, erum búnir að tapa núna sjö leikjum í röð, eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik.“ Hvað þarf að breytast? „Við þurfum bara að vera betri. Við þurfum að, ég þarf að setja upp greinilega aðeins betra leikplan, ég þarf að stilla þá aðeins betur af líkamlega fyrir næsta leik og mögulega andlega líka þannig að bara eiginlega allt,“ sagði Sigurður að lokum. Besta deild karla Þór Akureyri ÍBV Mest lesið Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Fótbolti Ísak Bergmann trúlofaður Fótbolti „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Fótbolti Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Fótbolti Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Basile yfirgefur Stólana og semur við Álftanes Körfubolti Viktor Gísli vann Meistaradeildina með Barcelona Handbolti Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Enski boltinn Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti Fleiri fréttir „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Sjá meira