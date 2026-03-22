Báðir þurfa bikar

Fyrrum félagar mætast er Arsenal og Manchester City keppa um enska deildabikartitilinn á Wembley í dag. Bæði Mikel Arteta og Pep Guardiola þurfa á titli að halda.
Mikel Arteta var aðstoðarmaður Guardiola hjá Manchester City árin þrjú ár áður en hann var ráðinn þjálfari Arsenal í desember 2019. Hann gekk í gegnum mikinn skóla hjá Katalóníumanninum og var svo fljótur að láta til sín taka hjá Skyttunum.
Liðið vann FA-bikarinn vorið 2020, þegar hann hafði aðeins verið við stjórnvölin í hálft ár og í dag er Arsenal-liðið nær óþekkjanlegt frá því vandræðaliði sem Arteta tók við fyrir rúmum sex árum síðan.
Eftir þennan FA-bikar hafa hins vegar engir titlar unnist, ef tveir Samfélagsskildir eru undanskildir, þó Arsenal hafi farið úr því að vera Evrópudeildarlið í baráttu um miðja deild í það að vera fasti í titilbaráttunni á Englandi og í Meistaradeild.
Arteta þarf á öðrum bikar að halda og að vinna leikinn við City í dag getur gefið liðinu kraft fyrir komandi átök um hina þrjá titlana sem eftir standa.
Guardiola þarf einnig bikar. Hann hefur raðað inn titlum í Manchester-borg en aðeins hefur gefið á bátinn. Sex deildartitlar, þrír bikartitlar, Meistaradeild og enski deildabikarinn fjórum sinnum en City hefur verið skrefi á eftir í ár.
Liðið féll úr leik í Meistaradeild Evrópu fyrir Real Madrid í vikunni og enski meistaratitilinn fjarlægist er Arsenal jók forskot sitt á toppnum síðustu helgi í níu stig.
Þá eru orðrómar um að Guardiola yfirgefi City í sumar en hann hefur hvorki játað né neitað þeim sögusögnum. Að City vinni í dag gæti gefið liðinu sálfræðilegt forskot fyrir lokasprettinn og þeir bláklæddu geta einblínt á deildina á meðan Arsenal berst áfram í Evrópu.
Áhugavert verður að sjá hvor verður ofan á í dag.
Úrslitaleikur Arsenal og Manchester City hefst klukkan 16:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Bein útsending og upphitun hefst klukkan 16:00.