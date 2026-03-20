Gular veðurviðvaranir eru í gildi fyrir flesta landshluta fram til morguns og vegir um Holtavörðuheiði, Öxnadalsheiði og Steingrímsfjarðarheiði meðal þeirra sem eru lokaðir. Veðurfræðingur segir skammt stórra högga á milli og landsmenn þurfi að venjast vetrarríki á næstunni.
„Við erum eiginlega lent í lægðasúpu. Þær bíða í röðum eftir að komast til okkar lægðirnar. Þessi sem veldur þessu veðri, sem hefur gengið á með mjög dimmum éljum í dag, hún liggur fyrir vestan land og er á leiðinni norðaustur. Næsta lægð kemur upp að landinu annað kvöld og þá fer að hvessa á nýjan leik með snjókomu.“
Þetta segir Sigurður Þ. Ragnarsson veðurfræðingur, einnig þekktur sem Siggi Stormur. Él muni láta sjá sjá sig fyrri hlutann á morgun og í kjölfarið komi næstu tvær lægðir á mánudag og fimmtudag.
„Þannig það er útlit fyrir að það verði vetrarríki hjá okkur það sem eftir lifir af þessum mánuði. Það er bara einfaldlega þannig,“ sagði hann í kvöldfréttum Sýnar.
Spáin geti þrátt fyrir allt enn tekið breytingum þar sem næstu lægðir eigi enn eftir að taka á sig mynd.
„Þessi lægð sem er í dag og þessi lægð sem kemur annað kvöld og aðra nótt, þær munu setja mark sitt á veðrið með mjög vondu veðri á Suðaustur- og Austurlandi og snjókomu, þar á meðal í Reykjavík á sunnudag. Þannig að snjórinn er kominn til að vera í bili í það minnsta,“ segir Sigurður.
Næsta lægð muni hafa áhrif á mestallt landið. Austurland hafi sloppið einna best í dag en fái sinn skammt annað kvöld eða aðfaranótt sunnudags.
„Á sunnudaginn þá verða þeir ekki í blíðu nema síður sé. En þá verður líka snjókoma hjá okkur flestum þannig að það verður éljagangur eða snjókoma. Allra syðst gæti rignt yfir ströndina og þá er ég að tala um Suðausturlandið þannig að það er vetrarríki í kortunum.“
Um þrjátíu lið geta ekki sótt Goðamótið sem fram fer á Akureyri um helgina vegna óveðurs. Víðtækar veðurviðvaranir eru nú í gildi víðast hvar á landinu og verða til morguns og lokanir á vegum á Vesfjörðum og á Norðurlandi, veðurfræðingur segir útlit fyrir vont veður fram á nótt.
Icelandair hefur aflýst öllu flugi sem var á áætlun dagsins, bæði innanlandsflugi og millilandaflugi. Öllu flugi annarra flugfélaga til og frá Keflavíkurflugvelli hefur sömuleiðis verið aflýst.