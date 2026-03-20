Enski boltinn

Arteta gaf ekkert upp um þátt­töku Ödegaard í úr­slita­leiknum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Martin Ödegaard gæti tekið þátt í úrslitaleiknum en þá þarf hann að sýna að hann sé leikfær á æfingu Arsenal á morgun.
Getty/Mike Hewit

Það er enn óljóst hvort Martin Ödegaard fyrirliði Arsenal snúi aftur þegar Arsenal mætir Manchester City í úrslitaleik enska deildabikarsins á sunnudag.

„Við eigum æfingu á morgun, svo við skulum bara bíða og sjá,“ sagði Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, þegar hann var spurður um stöðu Ödegaards á blaðamannafundi á föstudag.

Ödegaard hefur ekki spilað síðan hann kom inn á sem varamaður í þrettán mínútur í grannaslagssigrinum á Tottenham þann 22. febrúar. Á þriðjudag missti hann af sjötta leik sínum í röð með Arsenal gegn Leverkusen.

Í föstum dálki sínum í leikskrá Lundúnafélagsins fyrir deildarleikinn gegn Everton um síðustu helgi skrifaði Norðmaðurinn um meiðslastöðu sína.

„Ég er örvæntingarfullur að komast aftur inn á völlinn og spila eins fljótt og mögulegt er,“ stóð þar.

„Það hefur verið erfitt fyrir mig með þessi hnémeiðsli undanfarið en ég legg mig allan fram við að komast aftur í form. Það mikilvægasta er að ná hundrað prósent bata og tryggja að ég geti hjálpað liðinu,“ hélt Ödegaard áfram.

Norski landsliðsfyrirliðinn hefur verið mikið meiddur á þessu tímabili og síðasta mánuðinn hefur hann glímt við hnémeiðsli. Eins og staðan er núna hefur hann misst af tíu af síðustu tólf leikjum Arsenal.

Ståle Solbakken, landsliðsþjálfari Norðmanna, hefur verið skýr með það að hann hafi ekki áhyggjur af stöðunni en í nýlegu viðtali við Viaplay sagði hann nýlega að meiðsli Ødegaards væru ekki alvarleg.

„Það mikilvægasta er að hann nái fullum bata og verði góður fyrir okkur í sumar. Fyrir okkur sem hugsum um HM er það engin katastrófa að hann fái pásu núna,“ sagði Solbakken en Norðmenn eru á leið á sitt fyrsta heimsmeistaramót í 28 ár.

Leikur Arsenal og Manchester City verður sýndur beint á SÝN Sport Viaplay frá klukkan 16.00 á sunnudaginn.

Enski boltinn Arsenal FC Manchester City

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið