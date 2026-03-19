Segir Írani ekki lengur geta auðgað úran

„Heldur fólk virkilega að einhver geti sagt [Donald] Trump forseta til verka?" spurði Netanjahú, þegar hann neitaði því að Ísraelsmenn hefðu dregið Bandaríkin í stríðið. Ronen Zvulun/AP

Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, heldur því fram að Íranir geti ekki lengur auðgað úran, sem þarf til þess að búa til kjarnorkuvopn, eða framleitt frekari skotflaugar. Hann neitar því að Ísraelsmenn hafi dregið Bandaríkjamenn í stríðið og segir Ísraelsmenn ætla að hætta að ráðast á olíuinnviði Írans.

Ísraelski forsætisráðherrann greindi frá þessu á blaðamannafundi í dag, þegar tuttugu dagar eru liðnir frá því að stríðið í Íran hófst með samhentri árás Bandaríkjamanna og Ísraelshers á Íran.

„Við erum að vinna,“ sagði Netanjahú. „Og það er verið að leggja Íran í eyði,“ bætti hann við samkvæmt Reuters. Ráðherrann sagði þá að eldflauga- og drónabirgðir Írana myndu vera eyðilagðar.

„Það sem við erum að ráðast á núna eru verksmiðjur sem framleiða hluti til þess að búa til skotflaugar og búa til kjarnorkuvopnin sem [Íranir] eru að reyna að framleiða,“ sagði Ísraelinn.

Hann færði aftur á móti engar sönnur fyrir fullyrðingum sínum um að Íranir væru nú ófærir um að auðga úran, sem ef maður vill nýta úran til að framleiða kjarnorkuvopn. 

Kjarnorkuáætlun Írana var þungamiðja samningaviðræðna milli Trump-stjórnarinnar í Bandaríkjunum og írönsku klerkastjórnarinnar, sem runnu þó út í sandinn þegar ísraelskum og bandarískum sprengjum fór að rigna yfir Teheran hinn 28. febrúar, meðal annars á aðsetur æðstaklerksins Ali Khamenei, sem féll í árásunum.

Síðan þá hafa Íranir svarað með því að skjóta eldflaugum á Ísrael og önnur Persaflóaríki.

Þá hafa írönsk stjórnvöld ráðist á olíuskip úti á Hormússundi, en sundið er ein mikilvægasta flutningsleið fyrir olíubirgðir heimsins og hefur röskunin á skipaumferð um Hormússund haft tilheyrandi áhrif á olíuverð víða um heim.

Þrátt fyrir að stríðið hafi nú staðið yfir í tæplega þrjár vikur telur Netanjahú of snemmt að segja til um það hvort Íranir muni sjálfir fara út á götur til þess að steypa ríkisstjórn sinni af stóli, að því er fram kom í máli forsætisráðherrans.

„Það er upp á írönsku þjóðina komið að sýna það,“ sagði Netanjahú. „Að velja augnablikið og grípa tækifærið.“

Þrátt fyrir að stríðið hafi að mestu leyti verið háð með loftárásum hingað til sagði ísraelski ráðherrann að einn liður stríðsins þyrfti að eiga sér stað landi og bætti við að „margir möguleikar“ væru í stöðunni hvað „landþátt“ stríðsins,“ án þess að fara í frekari málalengingar. Donald Trump Bandaríkjaforseti neitaði því aftur á móti í dag að hann hygðist senda bandaríska hermenn til Mið-Austurlanda. 

Netanjahú fann sig einnig knúinn til að neita því að Ísraelsmenn hefðu dregið Bandaríkin í stríðið.

„Heldur fólk virkilega að einhver geti sagt Trump forseta til verka?“ bætti hann spyrjandi við en hátt í 1.300 manns eru sagðir hafa fallið í Íran frá upphafi stríðs að sögn AP.

Auk þess nefndi Netanjahú að Ísraelsmenn hyggðust láta af árásum á olíuinnviði Írana, eftir að Trump krafðist þess af þeim fyrr í dag.

