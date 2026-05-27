Meirihlutanum liggur á í kvöld en ekki Miðflokknum Eiður Þór Árnason og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 27. maí 2026 21:00 Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, og Sigríður Á. Andersen, formaður þingflokks Miðflokksins. Sýn Miðflokksmenn hafa skipst á að koma í pontu í þingsal í dag til að ræða þingsályktunartillögu um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ljóst þykir að meirihlutanum liggur á að koma málinu í gegnum þingið svo fyrirhuguð dagsetning atkvæðagreiðslu standist. Miðflokksmenn hafa haldið áfram að ræða málið í kvöld en einnig hefur borið á fulltrúum meirihlutans sem hafa mætt í ræðustól til að veita andsvör. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið er afgreitt úr þinginu þar til þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram en enginn þingfundur er á dagskrá næstu tvo daga. Að óbreyttu þarf því að samþykkja þingsályktunartillöguna í kvöld ef landsmenn eiga að fá að ganga að kjörborðinu þann 29. ágúst líkt og utanríkisráðherra hefur lagt til. Klippa: Þingmenn Miðflokks mótmæla tillögu ríkisstjórnar Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, á von á því að þetta gangi eftir. „Við erum allavega stödd á þessum síðasta þingdegi sem þarf til að afgreiða þetta mál. Við erum búin að vera með þetta í þinglegri meðferð hérna síðustu vikur og mánuði. Það hefur verið svona sameiginlegur skilningur og samkvæmt starfsáætlun og uppleggi að afgreiðsla eigi að fara fram í dag og hér eru fulltrúar allra þingflokka í húsi. Það hafa allir fimm af sex þingflokkum lokið máli í þessari umræðu og við bindum vonir við það að Miðflokkurinn sé líka að fara að ljúka sínu máli í þessu máli,“ sagði hann í kvöldfréttum Sýnar. Miðflokksmenn hafi af nægju að taka Sigríður Á. Andersen, formaður þingflokks Miðflokksins, segir flokkinn ekki koma í veg fyrir að þjóðaratkvæðagreiðsla verði haldin um málið. „Ef ríkisstjórnin vill ýta þessu máli, hafa það í þessum mikla forgangi, eins og virðist vera með ríkisfjármálin í uppnámi og vaxandi verðbólgu, þá hún um það. Það eina sem Miðflokkurinn getur gert er að tryggja að fyrir liggi upplýsingar, málefnalegar upplýsingar, um þetta mál, þannig að almenningur geti kynnt sér þetta mál fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er það eina sem við höfum verið að gera hér í þessum ræðum. Hér hafa verið haldnar mjög málefnalegar og upplýsandi ræður, ekki bara af hálfu Miðflokksins heldur stjórnarandstöðunnar, sem ég hvet fólk til þess að kynna sér. Miðflokkurinn hefur ekki lokið máli sínu að sinni og hefur enn þá af nógu að taka til þess að fjalla um og það munum við gera eins og við teljum þörf á.“ Hafi aðgang að trúnaðargögnum Miðflokkurinn hefur meðal annars gagnrýnt að leynd hafi ekki verið aflétt af gögnum í utanríkismálanefnd eða þjóðaratkvæðagreiðslunni frestað. Guðmundur segir að búið sé að aflétta leynd af öllum þeim gögnum sem íslenska ríkið geti aflétt einhliða. Þá hafi fulltrúar stjórnarandstöðunnar í utanríkismálanefnd aðgang að öllum gögnum sem bundin séu trúnaði líkt og í öðrum málum. „Aðalatriðið er náttúrulega að klára málið hér úr þinglegri meðferð svo að þjóðin komist að borðinu og það er náttúrulega ákveðin nýsköpun að vera í málþófi gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslu. Að koma í veg fyrir það að þjóðin komist að borðinu til að segja sína skoðun á því hvert þjóðin stefnir,“ segir Guðmundur. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar hættir að mæta í ræðustól Þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins drógu sig út úr umræðunni um þjóðaratkvæðagreiðsluna í dag. Sigríður segir þetta ekki koma sér á óvart. „Það hefur gerst áður þegar brýn mál eru hérna til umræðu á þinginu. Hér er ekki um neitt málþóf að ræða og ég bendi á það að þessi frestur, vilji menn þessa furðulegu dagsetningu, ágústdagsetningu, þá rennur frestur til atkvæða um þetta mál út á miðnætti á morgun. Þannig að fátið þarf nú ekki að vera svona mikið eins og kollegi minn hérna leyfir sér að hafa uppi og stjórnarþingmenn stjórnarmeirihlutans. Miðflokkurinn mun halda áfram að halda hér málefnalegar ræður þótt það séu bara fimm mínútna ræður. Það er bara jafnvel enn þá betra fyrir okkur að koma að skilmerkilegum og kjarnyrtum punktum í þessum málum sem ég held að geti nýst almenningi í umræðunni í sumar sem verður auðvitað mjög mikil.“ Ólíklegt að forseti þingsins stöðvi umræður Guðmundur telur ekki líklegt að það komi til þess að forseti Alþingis muni beita 71. grein þingskaparlaga til að stöðva umræðuna og knýja fram atkvæðagreiðslu ef Miðflokkurinn heldur áfram, líkt og gert var í tengslum við veiðigjaldafrumvarpið í fyrra. „Ég trúi nú ekki að þetta mál fari svo langt. Hér erum við að tala um það að hleypa þessu máli í þjóðaratkvæðagreiðslu.“ „Það er búið að ræða þetta mál í fimm daga. Það er ekki eins og það sé búið að ræða þetta í þaula,“ skýtur Sigríður inn í. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Alþingi Samfylkingin Miðflokkurinn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur 