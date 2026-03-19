Vilja 25 billjónir: „Það þarf peninga til að drepa vonda kalla“ Samúel Karl Ólason skrifar 19. mars 2026 13:52 Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, segir ráðuneytið þurfa mikinn pening til að fylla aftur á „vopnabúr frelsisins“. AP/Manuel Balce Ceneta Forsvarsmenn varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna eru sagðir hafa farið fram á við Hvíta húsið að fá tvö hundruð milljarða dala í aukafjárveitingu vegna stríðsins gegn Íran. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, segir þá tölu geta breyst en það þurfi „peninga til að drepa vonda kalla“. Tvö hundruð milljarðar dala samsvarar rúmum 25 billjónum króna (tólf núll). Landsframleiðsla Íslands árið 2025 var tæpar fimm billjónir króna. Washington Post hafði eftir heimildarmanni í gær að ráðuneytið hefði farið fram á meira en tvö hundruð milljarða í aukafjárveitingu vegna stríðsins. Mjög umfangsmikill herafli tekur þátt í árásunum gegn Íran. Tvö flugmóðurskip eru á svæðinu, með fylgiskipum, og hundruð herþota og flugvéla hafa einnig verið notaðar til að varpa þúsundum sprengja og eldflauga á skotmörk í Íran. Innan veggja Hvíta hússins eru litlar líkur taldar á því að þingið muni fást til að samþykkja þessa upphæð. Nauðsynlegt að fylla aftur á hillurnar Hegseth var spurður út í þessar fregnir Washington Post á blaðamannafundi í varnarmálaráðuneytinu í dag. Þá sagði hann að 200 milljarðar dala þyrftu ekki að vera lokatalan en tók fram að það þurfi „peninga til að drepa vonda kalla“. Þingið þyrfti að sjá um að varnarmálaráðuneytið fengi nægilega aukafjárveitingu vegna þess sem þegar væri búið að gera í Íran og vegna þess sem mögulega þyrfti að gera í framtíðinni. Það þyrfti að fylla aftur í tómar hillur í vopnabúrum Bandaríkjanna og rúmlega það. Ráðherrann hélt því fram að Trump hefði endurbyggt bandaríska herinn á sínu fyrsta kjörtímabili og það sem betur fer, vegna þeirra átaka sem standa nú yfir. Nú væri verið að blása nýju lífi í hergagnaiðnað Bandaríkjanna og sagði Hegseth að það myndi taka styttri tíma en marga grunaði að endurfylla „vopnabúr frelsisins“, eins og hann kallaði það. Þá gagnrýndi hann Joe Biden, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, fyrir að senda hergögn og skotfæri til Úkraínu. Hegseth sagði að enn væri verið að takast á við þær ákvarðanir og að betra væri að nota þessi skotfæri í þágu Bandaríkjanna. Hegseth: As far as the $200 billion. I think that number could move. Obviously, it takes it takes money to kill bad guys. pic.twitter.com/uN3L6vw08k— Acyn (@Acyn) March 19, 2026 Frá því Trump tók aftur við embætti hefur hann ekki samþykkt nýjar hergagnasendingar til Úkraínu. Hann hefur þó selt ríkjum Evrópu hergögn sem hafa verið send til Úkraínu og þá sérstaklega flugskeyti fyrir loftvarnarkerfi. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Tengdar fréttir Árásum fjölgar og olíu- og gasverð rýkur upp Íranir hafa gert þó nokkrar árásir á olíu- og jarðgasvinnsluinnviði í Mið-Austurlöndum í morgun. Yfirvöld í Sádi-Arabíu segja drónaárás hafa verið gerða á olíuvinnslustöð við Rauða hafið og ráðamenn í Kúveit segja elda hafa kviknað eftir árásir á tvær olíuvinnslur þar í landi í morgun. Einnig var gerð árás á stærstu jarðgasvinnslu heims í Katar í gær. 19. mars 2026 09:48 Trump hótar umfangsmiklum árásum á olíuinnviði Íran Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað umfangsmiklum árásum á Suður Pars-gasvinnslusvæðið ef Íranir gera frekari árásir á gasinnviði í Katar. 19. mars 2026 06:51 Felldu enn einn ráðherrann: Reyna að ryðja leiðina fyrir Írani en gætu eflt herinn Ísraelar segjast hafa fellt enn einn ráðherrann í Íran. Að þessu sinni er um að ræða Esmaeil Khatib, ráðherra leyniþjónustumála í Íran, en fyrr í vikunni felldu þeir Ali Larijani, forseta þjóðaröryggisráðs Íran, sem var talinn vera raunverulegur stjórnandi landsins eftir að æðstiklerkurinn Ali Khamenei var ráðinn af dögum fyrir rúmum tveimur vikum. 18. mars 2026 11:01