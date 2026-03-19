Tilbúnir til að sprengja flugbrautir á Grænlandi Samúel Karl Ólason skrifar 19. mars 2026 12:58 Danskir hermenn á Grænlandi. Danski herinn Þegar danskir hermenn voru fluttir til Grænlands í janúar höfðu þeir með sér sprengiefni. Þau átti að nota til að sprengja flugbrautir í Nuuk og Kangerslussuaq, til að gera Bandaríkjamönnum erfiðara um vik með að senda hermenn til Grænlands. Þetta var ef Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, myndi reyna að taka Grænland með hervaldi, eins og hann hafði gefið til kynna að kæmi til greina. Hermennirnir báru einnig blóðpoka sem hægt yrði að nota ef þeir myndu særast í átökum við Bandaríkjamenn. Þetta hefur Danska ríkisútvarpið eftir heimildarmönnum sínum í danska hernum og innan stjórnvalda. Heimildarmenn í Þýskalandi og Frakklandi, sem sendu einnig hermenn til Grænlands, tóku undir þetta. Ráðamenn í þessum ríkjum óttuðust að Trump myndi gefa hernum þá skipun að taka Grænland með valdi en á þessum tíma talaði Trump ítrekað opinberlega um að Bandaríkin yrðu að eignast Grænland. Hann neitaði ítrekað að útiloka það að beita hervaldi til að eignast eyjuna. Danir og önnur ríki sendu hermenn í skyndi til Grænlands þar sem þeir stóðu fyrir heræfingum um tíma. Auknar áhyggjur vegna Venesúela Snemma í janúar jukust áhyggjur Dana af því að Trump myndi senda hermenn til Grænlands mjög. Það var eftir að Trump sendi hermenn til Venesúela þar sem þeir námu Nicolás Maduro, fyrrverandi forseta, á brott. Þetta þótti til marks um að Trump gæti staðið við hótanir sínar og að ríkisstjórn hans hegðaði sér ekki með sama hætti og fyrri ríkisstjórnir. Degi eftir að Maduro var numinn á brott nefndi Trump Gænland enn eina ferðina. Eftir það voru danskir, sænskir, norskir, franskir og þýskir hermenn sendir til Grænlands. Danir sendu einnig herþotur og Frakkar herskip á svæðið. Hermennirnir voru vopnaðir og það sama átti við um F-35 herþoturnar sem Danir sendu. Danir stóðu ekki í þeirri trú að þeir gætu stöðvað Bandaríkjamenn, ef þeir ætluðu sér að taka Grænland, en markmiðið var að gera það erfiðara og kostnaðarsamara. Telja Trump ekki hættan Hótanir Trumps í garð Grænlendinga og Dana og beiting tolla gegn ríkjum í Evrópu sem stóðu með Dönum og Grænlendingum, auk annarra atriða, komu verulega niður á samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu. Trump lét þó af hótunum sínum eftir að hann sagðist hafa gert einhvers konar samkomulag við Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO, sem átti að gefa Bandaríkjamönnum allt sem Trump sóttist eftir varðandi Grænland. Enn hefur ekki komið í ljós hvað þetta samkomulag á að hafa falið í sér. Ráðamenn í Danmörku telja þó að Trump ágirnist enn Grænland. Danmörk Grænland Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Bandaríkin Donald Trump Hernaður Tengdar fréttir „Við þurfum ekki hjálp frá neinum!" Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir ráðamenn í bandalagsríkjum Bandaríkjanna í Atlantshafsbandalaginu flesta hafa gert sér ljóst að þeir muni ekki taka þátt í hernaðaraðgerðum gegn klerkastjórninni í Íran. Forsetinn segir þetta ekki koma sér á óvart, þar sem hann hafi lengi talið NATO vera einstefnugötu. Þá segir hann að Bandaríkin hafi ekki þurft hjálp þeirra og þurfi ekki hjálp frá neinum. 17. mars 2026 15:43 Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt á samfélagsmiðli sínum að hann ætli að senda spítalaskip til Grænlands. Dregið hefur úr hótunum hans undanfarnar vikur en forsætisráðherra Danmerkur telur hann enn girnast landið. 22. febrúar 2026 11:24 Hún segist glöð með að búa í landi þar sem jafnt aðgengi er að heilbrigðiskerfinu. 22. febrúar 2026 11:24 Friðrik leggur land undir fót til að stappa stálinu í Grænlendinga Opinber heimsókn Friðriks 10. Danakonungs til Grænlands hefst í dag, þegar konungurinn lendir í Nuuk klukkan 11.30. Hann mun meðal annars snæða hádegisverð og kvöldverð í húsi Hans Egede, sem er elsta hús landsins, og ræða við íbúa í menningarhúsinu Katuaq. 18. febrúar 2026 06:48 Senda flaggskip breska flotans á norðurslóðir Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, ætlar að senda flugmóðurskipið HMS Prince of Wales og fylgiflota þess á norðurslóðir á þessu ári. Þetta tilkynnti ráðherrann á öryggisráðstefnunni í München í morgun og sagði hann ákvörðunina til marks um staðfestu Breta í að tryggja öryggi á Atlantshafinu. 14. febrúar 2026 10:40 Spyrja sig hvort Evrópa geti treyst Bandaríkjamönnum Miklar sviptingar hafa átt sér stað hvað varðar langvarandi gott samband Bandaríkjanna og Evrópu. Ráðamenn í Evrópu spyrja sig hvort þeir geti yfir höfuð enn treyst á Bandaríkjamenn. 13. febrúar 2026 16:08 Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Aðeins sautján prósent dönsku þjóðarinnar segjast líta á Bandaríkin sem bandalagsríki á meðan um sextíu prósent álíta Bandaríkin vera andstæðing samkvæmt nýrri skoðanakönnun. Rétt rúm tuttugu prósent voru óviss eða kusu að svara ekki. Niðurstöðurnar þykja verulega sláandi. 3. febrúar 2026 08:57 Lét þingmenn heyra það og sagði Evrópu ekki geta varið sig sjálfa Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að Evrópa geti ekki varið sig án Bandaríkjanna. 