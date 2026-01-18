Hervæddur hvunndagurinn í Nuuk

Lífið í Nuuk höfuðborg Grænlands hefur vægast sagt breyst undanfarna daga. Eftir enn ítrekaðar hótanir Bandaríkjaforseta um að innlima landið með valdi hrundu Danir af stað skyndilegu heræfingunni Arctic Endurance og þessi minnsta höfuðborg heims varð að virki á örskotsstundu.
Fallbyssur og hríðskotabyssur herskipa vaka yfir borginni allan sólarhringinn, hermenn ýmissa þjóða sjást einkennisklæddir á rölti um bæinn, flestar byggingar bæjarins eru þaktar þjóðfána Grænlands, Erfalasorput, og sjómenn bæjarins fá ekki frið frá ágengri heimspressunni.
Hér að neðan eru nokkrar myndir sem lýsa vel gjörbreyttu götulífi Nuuk.