Fræsa og malbika Vesturlandsveg í kvöld Lovísa Arnardóttir skrifar 31. maí 2026 07:55 Kort Vegagerðarinnar sem sýnir lokun Vesturlandsvegar og hjáleið um Þingvallaveg niður í Hvalfjörð. Vegagerðin Frá klukkan 19 í kvöld og til tvö í nótt er stefnt á að fræsa og malbika kafla á Vesturlandsvegi við Esjumela og annan kafla við Kollafjörð klukkan 21. Hringvegurinn verður því að hluta til lokaður í kvöld og í nótt. Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að umferðarstýring verði á svæðinu meðan á framkvæmdum stendur. Vegfarendur eru beðnir að aka með gát og virða merkingar. Þá verður Vesturlandsvegur einnig lokaður í norðurátt við Þingvallaveg frá klukkan 21 í kvöld til klukkan 7:00 á mánudagsmorgun samkvæmt tilkynningu á vef Vegagerðarinnar. Ökumenn sem koma að norðan geta ekið veginn í suðurátt meðfram vinnusvæðinu en þeir eru beðnir um að aka varlega og virða merkingar. Hjáleið verður um Þingvallaveg, Kjósarskarðsveg og Hvalfjarðarveg á meðan. Vegagerð Samgöngumál Reykjavík Hvalfjarðarsveit Mest lesið Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Innlent Fleiri ferðir felldar niður og ekkert samkomulag í sjónmáli Innlent SAS fellir niður allt flug til Grænlands Erlent Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða Innlent Áverkar geti sagt til um kraft sem er beitt í kyrkingu Innlent „Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Innlent Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Innlent Hundruð handtekin vegna átaka í kjölfar sigurs PSG Erlent Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Innlent „Trúi varla að Viðreisn sé á móti því að flagga hinsegin fánanum“ Innlent Fleiri fréttir Fræsa og malbika Vesturlandsveg í kvöld Ók rafmagnshjólinu á bíl í 101 Áverkar geti sagt til um kraft sem er beitt í kyrkingu Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Fleiri ferðir felldar niður og ekkert samkomulag í sjónmáli Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða „Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Engir Framsóknarfingur í kökukrúsinni í Kópavogi Nágranni fluttur á HSS eftir bruna í Vogum Skoða veitingu íslensks ríkisborgararéttar Segir magnað að fá að sjá verk Bjarkar á Listahátíð „Trúi varla að Viðreisn sé á móti því að flagga hinsegin fánanum“ Takmarkað aðgengi að P2-bílastæðum vegna malbikunar Tjá sig ekki um málið Aðeins tímaspursmál hvenær kennitölur verði notaðar í stóra árás Ósátt með áform meirihlutans Sigurjón frá Hornafirði í Skaftárhrepp Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Tengja „kuldapollinn“ við Ísland við veikari AMOC Rannsaka áflog við verslunarmiðstöð í Kópavogi Fluglistir sýndar yfir Reykjavíkurflugvelli Vara við sviksamlegum tölvupósti í nafni bankans Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann Nei eða já? Af eða á? Sneri ellefu ára dreng niður og sló hann svo Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta í átján af tuttugu stærstu sveitarfélögunum Hundrað mættu í fyrsta hjólastrætóinn á Kársnesi Samkomulagi náð og verkfalli aflýst Sérsveitaraðgerðir í Hveragerði Sjá meira