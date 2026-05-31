Fræsa og mal­bika Vestur­lands­veg í kvöld

Lovísa Arnardóttir skrifar
Kort Vegagerðarinnar sem sýnir lokun Vesturlandsvegar og hjáleið um Þingvallaveg niður í Hvalfjörð. Vegagerðin

Frá klukkan 19 í kvöld og til tvö í nótt er stefnt á að fræsa og malbika kafla á Vesturlandsvegi við Esjumela og annan kafla við Kollafjörð klukkan 21. Hringvegurinn verður því að hluta til lokaður í kvöld og í nótt.

Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að umferðarstýring verði á svæðinu meðan á framkvæmdum stendur. Vegfarendur eru beðnir að aka með gát og virða merkingar.

Þá verður Vesturlandsvegur einnig lokaður í norðurátt við Þingvallaveg frá klukkan 21 í kvöld til klukkan 7:00 á mánudagsmorgun samkvæmt tilkynningu á vef Vegagerðarinnar. Ökumenn sem koma að norðan geta ekið veginn í suðurátt meðfram vinnusvæðinu en þeir eru beðnir um að aka varlega og virða merkingar.

Hjáleið verður um Þingvallaveg, Kjósarskarðsveg og Hvalfjarðarveg á meðan.

Vegagerð Samgöngumál Reykjavík Hvalfjarðarsveit

