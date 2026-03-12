Sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar í fótbolta eru hálfnuð eftir að fjórir leikir fóru fram í gær. Real Madrid, Paris Saint Germain og Bodö/Glimt eru í góðum málum eftir fyrri leikinn en Arsenal náði ekki að fagna sigri í fyrsta sinn í keppninni á þessu tímabili. Nú má sjá mörkin úr leikjunum hér inni á Vísi.
Federico Valverde skoraði öll þrjú mörk Real Madrid í fyrri hálfleik í 3-0 sigri á Manchester City á Bernabéu-leikvanginum.
Kai Havertz tryggði Arsenal 1-1 jafntefli með marki úr vítaspyrnu mínútu fyrir leikslok á gamla heimavelli sínum en Robert Andrich hafði komið Bayer Leverkusen í 1-0 á upphafsmínútu seinni hálfleiksins með skallamarki eftir hornspyrnu. Arsenal hefur skorað mörg mörk eftir hornspyrnur á þessari leiktíð en fengu nú að súpa á eigin meðali.
Khvicha Kvaratskhelia skoraði tvö mörk í lokin þegar Paris Saint-Germain vann 5-1 sigur á Chelsea í París. Hin mörk liðsins skoruðu Bradley Barcola, Ousmane Dembélé og Vitinha.
Chelsea jafnaði tvisvar með mörkum Malo Gusto og Enzo Fernández en Evrópumeistararnir eru í góðum málum eftir að hafa skorað þrjú mörk á síðustu sextán mínútum leiksins.
Sondre Brunstad Fet (víti), Ole Blomberg og Kasper Waarts Högh skoruðu mörk Bodö/Glimt í 3-0 heimasigri á Sporting en þetta var fimmti sigur liðsins í röð í Meistaradeildinni.
Það má sjá mörkin úr leikjunum hér fyrir ofan og neðan.