Stefnir í norðanhríð í vikunni

Samúel Karl Ólason skrifar
Seinna í vikunni mun snjóa á mestöllu landinu, gangi spár eftir, en þó mest á Norðurlandi.
Búast má við suðlægum áttum, fimm til þrettán metrum á sekúndu, og él eða slydduél sunnan- og vestanlands í dag. Léttskýjað verður á Norðausturlandi. Annað kvöld á að hvessa vestast á landinu en á miðvikudaginn og seinna í vikunni er útlit fyrir norðanhríð fyrir norðan.

Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu Íslands segir að síðdegis í dag verði vaxandi austan- og suðaustanátt, 10-18 m/s og rigning eða slydda með köflum. Síðar muni snúast í suðlæga átt með skúrum eða slydduéljum seinni partinn, fyrst suðvestanlands. Hiti yfir daginn verði núll til sex gráður.

Á morgun sé útlit fyrir suðvestan 10-18 m/s með skúrum eða éljum, en lægja eigi síðdegis. Þá eigi að stytta upp fyrir norðan en rigna og snjóa fyrir sunnan og fyrir austan. Á Vestfjörðum megi búast við vaxandi norðaustanátt með snjókomu, annað kvöld.

Á miðvikudaginn er svo útlit fyrir norðanhríð norðvestantil á landinu, frá miðvikudegi til föstudags.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á þriðjudag:

Suðvestan 10-18 m/s, en hægari sunnantil. Skýjað með köflum og sums staðar él. Lægir síðdegis og léttir til á Norðurlandi, en snjókoma eða slydda sunnantil um kvöldið. Hiti 0 til 5 stig.

Á miðvikudag:

Fremur hæg breytileg átt, en norðlæg átt 13-20 m/s norðantil. Víða snjókoma eða slydda, en styttir upp sunnantil. Hiti nálægt frostmarki.

Á fimmtudag:

Norðan 8-15, en 15-23 norðvestantil. Snjókoma eða slydda norðantil, en úrkomulítið í öðrum landshlutum. Frostlaust víða við sjóinn en annars vægt frost.

Á föstudag:

Norðvestanátt og snjókoma, en stöku él sunnantil. Frost 0 til 5 stig.

Á laugardag:

Norðvestanátt og él, en bjart með köflum sunnan heiða. Kólnar heldur í veðri.

Á sunnudag:

Útlit fyrir suðvestanátt með éljum eða snjókomu. Dregur úr frosti.

