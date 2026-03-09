Stefnir í norðanhríð í vikunni

Búast má við suðlægum áttum, fimm til þrettán metrum á sekúndu, og él eða slydduél sunnan- og vestanlands í dag. Léttskýjað verður á Norðausturlandi. Annað kvöld á að hvessa vestast á landinu en á miðvikudaginn og seinna í vikunni er útlit fyrir norðanhríð fyrir norðan.
Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu Íslands segir að síðdegis í dag verði vaxandi austan- og suðaustanátt, 10-18 m/s og rigning eða slydda með köflum. Síðar muni snúast í suðlæga átt með skúrum eða slydduéljum seinni partinn, fyrst suðvestanlands. Hiti yfir daginn verði núll til sex gráður.
Á morgun sé útlit fyrir suðvestan 10-18 m/s með skúrum eða éljum, en lægja eigi síðdegis. Þá eigi að stytta upp fyrir norðan en rigna og snjóa fyrir sunnan og fyrir austan. Á Vestfjörðum megi búast við vaxandi norðaustanátt með snjókomu, annað kvöld.
Á miðvikudaginn er svo útlit fyrir norðanhríð norðvestantil á landinu, frá miðvikudegi til föstudags.
Á þriðjudag:
Suðvestan 10-18 m/s, en hægari sunnantil. Skýjað með köflum og sums staðar él. Lægir síðdegis og léttir til á Norðurlandi, en snjókoma eða slydda sunnantil um kvöldið. Hiti 0 til 5 stig.
Á miðvikudag:
Fremur hæg breytileg átt, en norðlæg átt 13-20 m/s norðantil. Víða snjókoma eða slydda, en styttir upp sunnantil. Hiti nálægt frostmarki.
Á fimmtudag:
Norðan 8-15, en 15-23 norðvestantil. Snjókoma eða slydda norðantil, en úrkomulítið í öðrum landshlutum. Frostlaust víða við sjóinn en annars vægt frost.
Á föstudag:
Norðvestanátt og snjókoma, en stöku él sunnantil. Frost 0 til 5 stig.
Á laugardag:
Norðvestanátt og él, en bjart með köflum sunnan heiða. Kólnar heldur í veðri.
Á sunnudag:
Útlit fyrir suðvestanátt með éljum eða snjókomu. Dregur úr frosti.