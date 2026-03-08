Innlent

Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lög­reglu­mann of­beldi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Nokkrir voru vistaðir í fangaklefa á lögreglustöðinni á Hverfisgötu í nótt.
Einn var handtekinn á skemmtistað í miðbænum í nótt eftir að hafa ógnað fólki með hnífi. Maðurinn var handtekinn og færður á lögreglustöð þar sem hann beitti svo lögreglumann ofbeldi. Samkvæmt dagbók lögreglu eru bæði málin til rannsóknar og í ferli.

Í dagbókinni kemur einnig fram að karlmaður hafi veri handtekinn í hverfi 105 eftir að hafa hótað vegfaranda með eggvopni. Samkvæmt dagbók var maðurinn undir áhrifum vímefna.

Þá var sá þriðji handtekinn á skemmtistað í miðbænum vegna gruns um að vera á landinu í ólöglegri dvöl. Hann var vistaður í fangaklefa. Á stöð 4 kannaði lögreglan í samstarfi við Skattinn aðstæður á veitingastað í hverfinu. Ekki er tekið fram í dagbókinni nákvæmlega hvar veitingastaðurinn er en lögreglustöð 4 er í Vínlandsleið í Grafarholti. Samkvæmt dagbók voru þar erlendir aðilar í vinnu sem ekki höfðu tilskilin leyfi. Málið er í rannsókn samkvæmt dagbókinni.

Tvær líkamsárásir í Hafnarfirði

Einnig var tilkynnt um líkamsárás í Hafnarfirði en enginn handtekinn. Málið er til rannsóknar en tveir voru handteknir vegna annarrar líkamsárásar í Hafnarfirði. Samkvæmt dagbók á að ræða við þá síðar vegna þess að þeir hafi verið undir áhrifum áfengis eða vímuefna.

Á Stöð 3, Breiðholti og Kópavogi, var karlmaður handtekinn fyrir að hóta unglingsstúlkum og er vistaður í fangaklefa vegna rannsóknar málsins.

Lögreglumál Reykjavík Garðabær Hafnarfjörður

