Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, er sagður hafa spurt þingmenn Repúblikanaflokksins á undanförnum dögum hvort þeim finnist hann eiga að reka Kristi Noem, heimavarnaráðherra sinn. Auglýsingar sem Noem lét gera og þykja fjalla meira um hana en eitthvað annað munu ekki hafa fallið í kramið í Hvíta húsinu og þá sérstaklega svör hennar á þingi um þessar umdeildu auglýsingar og saminga vegna þeirra.
Samkvæmt þingmönnum sem rætt hafa við miðilinn Punchbowl News, sem fjallar sérstaklega um bandaríska þingið, hringdi Trump í nokkra þeirra eftir að Noem svaraði spurningum þingmanna á tveimur nefndarfundum á þriðjudaginn og miðvikudaginn.
Á þessum fundum deildi hún mikið við Demókrata en einnig kom til snarpra orðaskipta milli hennar og þingmanna Repúblikanaflokksins.
Á þriðjudaginn þrýsti öldungadeildarþingmaðurinn John Kennedy á hana vegna auglýsingaherferðar Heimavarnaráðuneytisins og sagði að sú herferð hafi virst þjóna þeim eina tilgangi að auglýsa hana sjálfa en ekki starfsemi ráðuneytisins.
Ein auglýsingin sýndi Noem á hestbaki við Rushmore-fjall þar sem hún hét því að innflytjendum sem brjóti lög Bandaríkjanna verði refsað.
Noem sagði Trump hafa samþykkt þessa auglýsingaherferð, sem kostaði 220 milljónir dala, og stórt hlutverk hennar í henni. Þetta mun hafa reitt Trump til reiði.
Repúblikaninn Thom Tillis gagnrýndi Noem einnig harðlega og kallaði eftir því að hún segði af sér.
Noem var einnig spurð út í samband hennar við Corey Lewandowski, hennar æðsta aðstoðarmann, og hvort þau hefðu átt í ástarsambandi. Því hefur verið haldið fram í fjölmiðlum en Noem neitaði að svara spurningum um málið að öðru leyti en að segja að þessar sögusagnir væru „slúðurblaða rusl“.
Samskipti Noem og Kennedy má sjá í spilaranum hér að neðan.
Auglýsingaherferð hennar og ráðuneytisins hefur vakið sérstaklega mikla athygli. Herferðin er talin hafa kostað um 220 milljónir dala og fór ráðuneytið ekki gegnum hefðbundið útboðsferli vegna hennar. Þess í stað voru gerðir samningar við tvö fyrirtæki sem bæði tengjast innanbúðarmönnum Repúblikanaflokksins.
Talsmaður ráðuneytisins staðhæfði við fjölmiðla í síðasta mánuði að útborðsferlið hefði verið eðlilegt og samkeppnishæft en undir lok síðustu viku var birt skjal í opinberum gagnagrunni þar sem hið andstæða kom fram.
Þar stóð, samkvæmt AP fréttaveitunni, að yfirlýsing Trumps um þjóðarneyðarástand á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó hefði falið í sér að ekki hafi verið tími fyrir hefðbundið útboðsferli.
Eitt fyrirtækið sem samningur var gerður við vegna herferðarinnar kallast People Who Think LLC og er í eigu manns sem heitir Jay Connaughton. Sá er pólitískur ráðgjafi sem starfaði við framboð Trumps árið 2016 og hefur unnið með Lewandowski á undanförnum árum. Það fyrirtæki fékk 77 milljónir dala (um 9,6 milljarðar króna).
Hitt fyrirtækið heitir Safe America Media LLC en það var stofnað nokkrum dögum áður en margra milljóna dala samningur var gerður við það. Fyrirtækið er í eigu ráðgjafans Mike McElwain sem er sagður hafa starfað mikið fyrir Repúblikanaflokkinn. Samkvæmt frétt Reuters fékk þetta félag 143 milljónir dala frá ráðuneytinu (17,9 milljarðar króna).
Eitt fyrirtæki til viðbótar fékk 226 þúsund dali fyrir ráðgjöf en það kallast The Strategy Group og er í eigu eiginmanns Triciu McLaughlin, fráfarandi talskonu heimavarnaráðuneytisins. Hann mun hafa verið ráðinn sem undirverktaki fyrir Safe America Media, samkvæmt frétt ProPublica.
Einn af nánustu ráðgjöfum Noems, hin 28 ára gamla Madison Sheahan, fékk 25 þúsund dali sem undirverktaki Safe America Media. Hún starfar nú sem háttsettur embættismaður innan heimavarnaráðuneytisins en ekki er ljóst fyrir hvaða störf hún fékk greitt og svaraði hún ekki fyrirspurn ProPublica.
Samkvæmt Punchbowl News eru Repúblikanar ekki sammála um það hvort nú sé rétti tíminn fyrir Trump að reka Noem. Í fyrsta lagi séu þeir ekki vissir um að þeir gætu fundið 51 atkvæði í öldungadeildinni til að skipa nýjan ráðherra.
Þeir óttast líka það að fundarhöld um tilnefningu nýs ráðherra myndu að mestu snúast um aðgerðir heimavarnaráðuneytisins í Bandaríkjunum og aðgerðir ríkisstjórnar Trumps, sem mælast óvinsælar í könnunum.
Í fyrsta fjárlagafrumvarpi Donalds Trump á þessu kjörtímabili fékk heimavarnaráðið (DHS) gífurlega stóra fjárveitingu eða um 75 milljarða dala. Það samsvarar rúmum níu billjónum króna (tólf núll). Þar af fóru þrjátíu milljarðar dala til Innflytjenda og tollaeftirlits Bandaríkjanna (ICE).
Miklu af þessum peningum hefur verið varið í að ráða nýja starfsmenn til ICE og Landamæraeftirlits Bandaríkjanna (CBP).
Starfsmönnum þessara stofnana hefur fjölgað verulega en Færslur og auglýsingar ICE, CBP og DHS, þar sem verið er að auglýsa starfsemi stofnananna og leita að nýju starfsfólki, hafa vakið töluverða athygli. Sérfræðingar segja þær reglulega innihalda tilvísanir í fjar-hægri orðræðu og myndmál.