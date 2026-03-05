Yfirvöld í Srí Lanka segjast reyna að „varðveita“ líf áhafnar annars íransks skips sem talið er í efnahagslögsögu ríkisins. Bandaríkjamenn sökktu freigátu undan ströndum Srí Lanka á dögunum en ráðamenn í Íran segja að því muni Bandaríkjamenn sjá eftir. Óljóst er hvort þetta skip sé herskip eða ekki.
Að minnsta kosti 87 létu lífið þegar áhöfn bandarísks kafbáts skaut tundurskeyti að freigátunni IRIS Dena á Inlandshafi aðfaranótt miðvikudags og sökkti henni.
Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sagði þetta í fyrsta sinn frá seinni heimsstyrjöldinni sem Bandaríkjamenn sökkva skipi óvinveitts ríkis með tundurskeyti.
Skipinu var sökkt um nítján sjómílur frá hafnarborginni Galle. Áhöfn skipsins hafði verið í heimsókn í Indlandi við æfingar. 32 hefur verið bjargað og tíu er enn saknað.
Efnahagslögsaga er ekki það sama og landhelgi og snýr að réttindum varðandi nýtingu auðlinda. Þó að skip séu í efnahagslögsögu ríkja þýðir það ekki að þau séu ekki á alþjóðlegu hafsvæði. Hægt er að benda á olíuflutningaskipið Marinera, sem stöðvað var af Bandaríkjamönnum í efnahagslögsögu Íslands í upphafi árs.
Samkvæmt frétt Reuters var talsmaður ríkisstjórnar Srí Lanka spurður að því í morgun hvort ríkisstjórnin vissi af öðru írönsku herskipi í efnahagslögsögu ríkisins. Hann sagði svo vera og að verið væri að taka á ástandinu.
„Við erum að gera okkar besta til að varðveita mannslíf,“ sagði Nalinda Jayatissa, umræddur talsmaður.
Abbas Araqchi, utanríkisráðherra Íran, sagði í færslu á X í morgun að Bandaríkjamenn myndu sjá verulega eftir því að hafa sökkt skipinu.
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning. Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
Hernaðaryfirvöld í Íran skutu eldflaug á bandarískt olíuflutningaskip á Persaflóa, ef marka má írönsku fréttastofuna Tasnim. Fréttastofan segir eld loga í skipinu.
Ísraelsher segir að Íranir hafi snemma í morgun sent skæðadrífu flugskeyta á skotmörk víðsvegar um Ísrael en enn hafa engar fregnir borist af tjóni vegna þeirra.
Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málefnum Írans, segir stöðuna óljósa í Íran en Bandaríkjamenn grönduðu á miðvikudag freigátu þeirra á hafi úti og segjast ætla enn dýpra inn í landið. Í raun geti stjórnvöld lýst yfir sigri hvenær sem er.