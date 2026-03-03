Vaktin: Átökin breiðast enn út Samúel Karl Ólason skrifar 3. mars 2026 09:35 Björgunarsveitarmenn bera lík manns úr byggingu í Beirút í Líbanon eftir loftárás Ísraela í gærkvöldi. AP/Hussein Malla Átökin í Mið-Austurlöndum halda áfram að breiða úr sér. Bandaríkjamenn og Ísraelar varpa enn sprengjum á skotmörk í Íran og Íranir halda áfram að svara fyrir sig með dróna- og eldflaugaárásum á nágrannaríki sín. Hezbollah lýsti í gær yfir stríði við Ísrael og gerðu Ísraelar nýja innrás í Líbanon í morgun. Útlit er fyrir að árásir Írana hafi aukist í gærkvöldi. Fleiri skotflaugum og drónum hefur verið skotið þaðan og á fleiri ríki en áður. Þá hafa Íranir gert umfangsmiklar árásir á Ísrael, í samfloti við Hezbollah í Líbanon. Helstu tíðindi: Rauði hálfmáninn í Íran segir að minnsta kosti 787 hafa fallið þar í landi í árásum síðustu daga. Tugir eru einnig látnir í Líbanon og í öðrum ríkjum Mið-Austurlanda. Ráðamenn í Íran þvertaka fyrir að til greina komi að semja við Bandaríkjamenn og heita því að berjast áfram. Ali Larijani, æðsti embættismaður Íran hvað varðar varnarmál, sagði í gærkvöldi að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, væri veruleikafirrtur og sagði Írani undirbúna fyrir langvarandi stríð. Ríki Mið-Austurlanda hafa gengið verulega á forða sinn á flugskeytum fyrir loftvarnarkerfi til að skjóta niður dróna og eldflaugar frá Íran. Greinendur vara við því að framleiðsla anni ekki eftirspurn. Bandaríkjamenn og Ísraelar leggja sérstakt kapp á að finna skotpalla Írana og eldflaugar og granda þeim. Fylgst er með gangi mála í Vaktinni hér að neðan. Ef hún birtist ekki er ráð að endurhlaða síðunni.