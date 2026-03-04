Sökktu skipi með tundurskeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði Árni Sæberg skrifar 4. mars 2026 14:54 Skjáskot úr myndbandi sem tekið var úr bandaríska kafbátnum. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna Bandaríkjaher sökkti írönsku freigátunni Iris Dena með tundurskeyti, sem skotið var úr kafbáti, á Indlandshafi í morgun. Að sögn varnarmálaráðherra Bandaríkjanna er þetta í fyrsta sinn frá lokum seinni heimsstyrjaldar sem Bandaríkjamenn sökkva skipi óvinveitts ríkis með tundurskeyti. Þetta kom fram á blaðamannafundi Petes Hegseth varnarmálaráðherra síðdegis. „Bandarískur kafbátur sökkti írönsku herskipi, sem hélt að það væri öruggt á alþjóðlegu hafsvæði. Í staðinn var því sökkt með tundurskeyti. Hljóðlátur dauðdagi. Þetta er í fyrsta skipti sem tundurskeyti er notað til að sökkva óvinveittu skipi síðan í seinni heimsstyrjöld. Eins og í því stríði, þegar við hétum enn stríðsmálaráðuneytið, berjumst við til sigurs,“ sagði hann. Hvíta húsið hefur birt myndband af því þegar áhöfn kafbátsins sökkti skipinu íranska: This Iranian warship thought it was safe in international waters. It wasn't.The @DeptofWar is fighting to win. 🇺🇸 pic.twitter.com/4bGMubuSQu— The White House (@WhiteHouse) March 4, 2026 Hegseth nefndi skipið ekki á nafn en áður hafði talsmaður sjóhers Srí Lanka greint frá því að um 140 manns væri saknað eftir að íranskt skip, nefnt Iris Dena, hefði sokkið undan ströndum Galle, sem er borg á suðvesturströnd Srí Lanka. Ekkert lát er á árásum á valin skotmörk í Íran, en mannréttindasamtök segja að tala látinna þar í landi, frá því sprengjuherferð Bandaríkjamanna og Ísraela hófst, sé nú að nálgast ellefu hundruð manns. Heimildamaður BBC í Teheran segir ástandið í borginni versna með hverjum degi sem líður. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Innlent Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Innlent Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Innlent Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Innlent Brynjar ráðinn korter í kosningar Innlent Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Erlent Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Innlent Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Innlent Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Innlent Fleiri fréttir Sökktu skipi með tundurskeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði Gæti Ísland dregist inn í átökin?: Eldflaug frá Íran skotin niður í lofthelgi Tyrklands Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út Græningjar teknir fram úr Verkamanna- og Íhaldsflokki Vaktin: Átökin breiðast enn út Frakkar fjölga kjarnavopnum Ísrael gerir árásir á Tehran og Beirút og Íranir svara fyrir sig Melania fer með formennsku á fundi öryggisráðsins Fönguðu kolefni með sömu aðferð og átti að nota í Hvalfirði Eltihrellir Marin ekki talinn sakhæfur Vaktin: Sprengjum rignir enn Hundruð þúsunda farþega strandaglópar vegna stríðs í Íran Rannsaka skotárás í Texas sem mögulegt hryðjuverk Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Hóta að grípa til hernaðaraðgerða gegn Íran Hernaðaraðgerðum haldið áfram þar til „öllum markmiðum okkar er náð“ Sprengdu höfuðstöðvar byltingarvarðarins í loft upp Heitir að sökkva öllum íranska flotanum Fyrrverandi forseti Írans drepinn í loftárás Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Gerir stólpagrín að Von der Leyen Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Stríðið muni halda áfram út vikuna Trump: Khamenei látinn Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Sjá meira