Sökktu skipi með tundur­skeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði

Árni Sæberg skrifar
Skjáskot úr myndbandi sem tekið var úr bandaríska kafbátnum.
Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna

Bandaríkjaher sökkti írönsku freigátunni Iris Dena með tundurskeyti, sem skotið var úr kafbáti, á Indlandshafi í morgun. Að sögn varnarmálaráðherra Bandaríkjanna er þetta í fyrsta sinn frá lokum seinni heimsstyrjaldar sem Bandaríkjamenn sökkva skipi óvinveitts ríkis með tundurskeyti.

Þetta kom fram á blaðamannafundi Petes Hegseth varnarmálaráðherra síðdegis.

„Bandarískur kafbátur sökkti írönsku herskipi, sem hélt að það væri öruggt á alþjóðlegu hafsvæði. Í staðinn var því sökkt með tundurskeyti. Hljóðlátur dauðdagi. Þetta er í fyrsta skipti sem tundurskeyti er notað til að sökkva óvinveittu skipi síðan í seinni heimsstyrjöld. Eins og í því stríði, þegar við hétum enn stríðsmálaráðuneytið, berjumst við til sigurs,“ sagði hann.

Hvíta húsið hefur birt myndband af því þegar áhöfn kafbátsins sökkti skipinu íranska:

Hegseth nefndi skipið ekki á nafn en áður hafði talsmaður sjóhers Srí Lanka greint frá því að um 140 manns væri saknað eftir að íranskt skip, nefnt Iris Dena, hefði sokkið undan ströndum Galle, sem er borg á suðvesturströnd Srí Lanka. 

Ekkert lát er á árásum á valin skotmörk í Íran, en mannréttindasamtök segja að tala látinna þar í landi, frá því sprengjuherferð Bandaríkjamanna og Ísraela hófst, sé nú að nálgast ellefu hundruð manns. Heimildamaður BBC í Teheran segir ástandið í borginni versna með hverjum degi sem líður.

Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

