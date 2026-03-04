Erlent

Gæti Ís­land dregist inn í á­tökin?: Eld­flaug frá Íran skotin niður í loft­helgi Tyrk­lands

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Bandaríski flugherinn hefur aðstöðu í Tyrklandi en ekki er vitað hvort hún var skotmark eldflaugarinnar frá Íran.
Tyrkneska varnarmálaráðuneytið greindi frá því fyrr í dag að varnarkerfi Atlantshafsbandalagsins hefðu skotið niður eldflaug sem skotið var frá Íran og var á leið inn í lofthelgi Tyrklands. Sérfræðingur í varnarmálum segir líklega meira þurfa til að 5. grein Atlantshafssáttmálans verði virkjuð og að Ísland dragist inn í þau átök sem nú standa yfir.

Íranir hafa gert árásir á fjölda herstöðva og sendiráða Bandaríkjanna í kjölfar þess að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir sínar um helgina. Meðal þeirra herstöðva sem hýsa umfangsmikinn mannafla frá Bandaríkjunum er Incirlik-herstöðin í Tyrklandi en Tyrkir hafa sagt að þeir muni ekki heimila að lofthelgi þeirra verði notuð til árása gegn Íran.

Samkvæmt New York Times liggur ekki fyrir hvert skotmark eldflaugarinnar frá Íran var en leifar af skotfærunum sem skutu flaugina niður lentu í héraðinu Hatay, sem liggur nærri landamærunum að Sýrlandi.

Tyrkland deilir 482 kílómetra löngum landamærum með Íran en er aðildarríki að Atlantshafsbandalaginu og því vekur atvikið spurningar um möguleikann á því að önnur aðildarríki Nató dragist inn í átökin sem nú standa yfir í Mið-Austurlöndum.

Allison Hart, talsmaður Nató, sagði í yfirlýsingu að bandalagið fordæmdi árásir Íran á Tyrkland. Varnir þess væru styrkar, þar með taldar loft- og eldflaugavarnir.

Tyrkir hafa sjálfir sagt að þeir muni ráða ráðum sínum við bandamenn sína innan Nató og grípa til allra nauðsynlegra ráða til að vernda landið.

Samkvæmt 5. grein Atlantshafssáttmálans eru öll aðildarríki Nató skuldbundin til að koma bandalagsríki til varnar ef ráðist er á það og það biður um aðstoð. Hins vegar er ekki kveðið á um það nákvæmlega hvað telst árás.

Íranir hafa þegar gert árásir á herstöð Breta á Kýpur. Bretar tilheyra Nató en Kýpur ekki.

Fréttastofa leitaði álits hjá Bjarna Má Magnússyni, sérfræðingi í alþjóðalögum, sem sagðist telja ólíklegt að Ísland, sem aðildarríki Nató, myndi dragast inn í stríð gegn Íran nema eitthvað meira kæmi til.

„Ég tel mjög ólíklegt að Nató verði dregið inn í þetta nema eitthvað meiriháttar gerist,“ segir hann.

