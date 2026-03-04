Erlent

Gefur lítið fyrir hótanir Trumps

Árni Sæberg skrifar
Pedro Sánchez er forsætisráðherra Spánar.
Pedro Sánchez er forsætisráðherra Spánar. Jonathan Raa/Getty

Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, dregur ekkert úr andstöðu sinni við árásir Ísraels og Bandaríkjanna á Íran, þrátt fyrir að Bandaríkjaforseti hafi hótað að skera á viðskiptatengsli við Spán vegna hennar.

„Við ætlum hvorki að taka þátt í einhverju sem er slæmt fyrir heiminn né þvert á gildi okkar og hagsmuni, til þess eins að forðast hefndaraðgerðir,“ sagði Sanchez í ávarpi til þjóðar sinnar í ríkissjónvarpi Spánar í morgun. Reuters greinir frá.

Tilefnið eru orð Donalds Trump Bandaríkjaforseta á fundi með Friedrich Merz Þýskalandskanslara í gær, þar sem hann hótaði að skera á öll viðskiptatengsl Bandaríkjanna og Spánar eftir að ráðamenn Spánar neituðu að heimila Bandaríkjaher að nota herstöðvar Spánverja til árása á Íran.

Sánchez hefur áður staðið uppi í hárinu á Trump en hann neitaði til að mynda að auka framlög Spánar til varnarmála í fimm prósent af vergri landsframleiðslu, líkt og Trump hefur lagt til að aðildarríki Atlantshafsbandalagsins geri.

Í ávarpi sínu í morgun sagði Sánchez að heimurinn gæti ekki leyst vandamál sín með stríðum og sprengjuregni.

„Afstöðu spænsku ríkisstjórnarinnar gagnvart stríðinu má draga saman í þrjú orð: Nei við stríðinu,“ sagði hann og bætti við að sú afstaða væri ekki barnaleg heldur vel ígrunduð.

Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Spánn NATO Bandaríkin Donald Trump

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið