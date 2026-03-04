Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Árni Sæberg skrifar 4. mars 2026 11:03 Pedro Sánchez er forsætisráðherra Spánar. Jonathan Raa/Getty Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, dregur ekkert úr andstöðu sinni við árásir Ísraels og Bandaríkjanna á Íran, þrátt fyrir að Bandaríkjaforseti hafi hótað að skera á viðskiptatengsli við Spán vegna hennar. „Við ætlum hvorki að taka þátt í einhverju sem er slæmt fyrir heiminn né þvert á gildi okkar og hagsmuni, til þess eins að forðast hefndaraðgerðir,“ sagði Sanchez í ávarpi til þjóðar sinnar í ríkissjónvarpi Spánar í morgun. Reuters greinir frá. Tilefnið eru orð Donalds Trump Bandaríkjaforseta á fundi með Friedrich Merz Þýskalandskanslara í gær, þar sem hann hótaði að skera á öll viðskiptatengsl Bandaríkjanna og Spánar eftir að ráðamenn Spánar neituðu að heimila Bandaríkjaher að nota herstöðvar Spánverja til árása á Íran. Sánchez hefur áður staðið uppi í hárinu á Trump en hann neitaði til að mynda að auka framlög Spánar til varnarmála í fimm prósent af vergri landsframleiðslu, líkt og Trump hefur lagt til að aðildarríki Atlantshafsbandalagsins geri. Í ávarpi sínu í morgun sagði Sánchez að heimurinn gæti ekki leyst vandamál sín með stríðum og sprengjuregni. „Afstöðu spænsku ríkisstjórnarinnar gagnvart stríðinu má draga saman í þrjú orð: Nei við stríðinu,“ sagði hann og bætti við að sú afstaða væri ekki barnaleg heldur vel ígrunduð. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Spánn NATO Bandaríkin Donald Trump Mest lesið „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Innlent Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Erlent Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Innlent Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Innlent Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni Innlent Vaktin: Átökin breiðast enn út Erlent Með skerta athygli af óþekktum ástæðum þegar slysið varð Innlent Fótbrotinn og févana í Afríku Innlent Formaður Viðreisnar í Reykjavík sakaður um fjárdrátt Innlent Fleiri fréttir Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út Græningjar teknir fram úr Verkamanna- og Íhaldsflokki Vaktin: Átökin breiðast enn út Frakkar fjölga kjarnavopnum Ísrael gerir árásir á Tehran og Beirút og Íranir svara fyrir sig Melania fer með formennsku á fundi öryggisráðsins Fönguðu kolefni með sömu aðferð og átti að nota í Hvalfirði Eltihrellir Marin ekki talinn sakhæfur Vaktin: Sprengjum rignir enn Hundruð þúsunda farþega strandaglópar vegna stríðs í Íran Rannsaka skotárás í Texas sem mögulegt hryðjuverk Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Hóta að grípa til hernaðaraðgerða gegn Íran Hernaðaraðgerðum haldið áfram þar til „öllum markmiðum okkar er náð“ Sprengdu höfuðstöðvar byltingarvarðarins í loft upp Heitir að sökkva öllum íranska flotanum Fyrrverandi forseti Írans drepinn í loftárás Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Gerir stólpagrín að Von der Leyen Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Stríðið muni halda áfram út vikuna Trump: Khamenei látinn Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Neita að heimila Pentagon að nota gervigreindina í fjöldaeftirlit Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Sjá meira