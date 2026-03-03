Erlent

Danskur öf­gamaður á­kærður fyrir nauðgunar­lýsingar

Kjartan Kjartansson skrifar
Rasmus Paludan, stofnandi Harðrar stefnu, á þingpöllum í danska þinginu.
Rasmus Paludan, stofnandi Harðrar stefnu, á þingpöllum í danska þinginu.

Stofnandi dansks öfgahægriflokks og málgagns hefur verið ákærður fyrir að birta nákvæmra lýsingar á því hvernig þrettán ára gamalli stúlku var nauðgað. Hann er ákærður fyrir velsæmisbrot gegn stúlkunni.

Lýsingarnar á því hvernig karlmaður í svonefndu Kirkurup-máli, sem skók Danmörku, nauðgaði þrettán ára gamalli stúlku birtust á vefsíðunni Rödd frelsisins sem Rasmus Paludan, stofnandi öfgahægrisamtakanna Harðrar stefnu (d. Stram kurs) ritstýrir. 

Nauðgarinn hlaut lífstíðardóm fyrir að ræna stúlkunni, nauðga henni og reyna að drepa, myrða aðra sautján ára gamla stúlku árið 2016 og ráðast á þriðju stúlkuna, fimmtán ára gamla, árið 2022. Þrettán ára gamla stúlkan náði að komast undan manninum.

Paludan er ákærður fyrir að dreifa viðkvæmum persónuupplýsingum um stúlkuna og velsæmisbrot. Í ákærunni sem Paludan skrifaði upp úr voru nákvæmar lýsingar á brotunum sem stúlkan mátti þola, að því er kemur fram í frétt danska ríkisútvarpsins.

Rödd frelsisins var lokað í nokkrar klukkustundir daginn eftir að greinin birtist eftir að dómstóll lagði lögbann á blaðið í janúar árið 2024. Paludan neitaði allri sök og sagði það svívirðu að hann væri ákærður fyrir að birta upplýsingar upp úr ákæru á hendur þekktum einstaklingi.

Dönsk lög veita blaðamönnum aðgang að ákærum en kveða á um að aðeins megi nota þær í „ritstjórnarlegum tilgangi“.

Paludan er helst þekktur fyrir að valda uppþotum með því að brenna Kóranin á torgum Svíþjóðar. Hann hefur ítrekað verið dæmdur fyrir hatursorðræðu. Bresk stjórnvöld meinuðu honum um inngöngu í landið þegar hann hugðist standa fyrir bókabrennu þar árið 2023.

