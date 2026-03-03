Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Kjartan Kjartansson skrifar 3. mars 2026 14:41 Rasmus Paludan, stofnandi Harðrar stefnu, á þingpöllum í danska þinginu. Vísir/EPA Stofnandi dansks öfgahægriflokks og málgagns hefur verið ákærður fyrir að birta nákvæmra lýsingar á því hvernig þrettán ára gamalli stúlku var nauðgað. Hann er ákærður fyrir velsæmisbrot gegn stúlkunni. Lýsingarnar á því hvernig karlmaður í svonefndu Kirkurup-máli, sem skók Danmörku, nauðgaði þrettán ára gamalli stúlku birtust á vefsíðunni Rödd frelsisins sem Rasmus Paludan, stofnandi öfgahægrisamtakanna Harðrar stefnu (d. Stram kurs) ritstýrir. Nauðgarinn hlaut lífstíðardóm fyrir að ræna stúlkunni, nauðga henni og reyna að drepa, myrða aðra sautján ára gamla stúlku árið 2016 og ráðast á þriðju stúlkuna, fimmtán ára gamla, árið 2022. Þrettán ára gamla stúlkan náði að komast undan manninum. Paludan er ákærður fyrir að dreifa viðkvæmum persónuupplýsingum um stúlkuna og velsæmisbrot. Í ákærunni sem Paludan skrifaði upp úr voru nákvæmar lýsingar á brotunum sem stúlkan mátti þola, að því er kemur fram í frétt danska ríkisútvarpsins. Rödd frelsisins var lokað í nokkrar klukkustundir daginn eftir að greinin birtist eftir að dómstóll lagði lögbann á blaðið í janúar árið 2024. Paludan neitaði allri sök og sagði það svívirðu að hann væri ákærður fyrir að birta upplýsingar upp úr ákæru á hendur þekktum einstaklingi. Dönsk lög veita blaðamönnum aðgang að ákærum en kveða á um að aðeins megi nota þær í „ritstjórnarlegum tilgangi“. Paludan er helst þekktur fyrir að valda uppþotum með því að brenna Kóranin á torgum Svíþjóðar. Hann hefur ítrekað verið dæmdur fyrir hatursorðræðu. Bresk stjórnvöld meinuðu honum um inngöngu í landið þegar hann hugðist standa fyrir bókabrennu þar árið 2023. Danmörk Kynferðisofbeldi Erlend sakamál Fjölmiðlar Mest lesið Vaktin: Átökin breiðast enn út Erlent Ísrael gerir árásir á Tehran og Beirút og Íranir svara fyrir sig Erlent Fótbrotinn og févana í Afríku Innlent „Ég hefði stigið inn í á sekúndum hefði ég vitað af þessu“ Innlent „Þá er bara búið að skemma MR“ Innlent Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Innlent Opinber útför Davíðs Oddssonar en fjölskyldan ræður för Innlent Dagur segir Þorstein auk Jóns eiga heiðurinn af EES-samningnum Innlent Bjuggust ekki við því að búa við sprengjuregn í Barein Innlent Kynnir þrettán aðgerðir gegn brotastarfsemi Innlent Fleiri fréttir Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út Græningjar teknir fram úr Verkamanna- og Íhaldsflokki Vaktin: Átökin breiðast enn út Frakkar fjölga kjarnavopnum Ísrael gerir árásir á Tehran og Beirút og Íranir svara fyrir sig Melania fer með formennsku á fundi öryggisráðsins Fönguðu kolefni með sömu aðferð og átti að nota í Hvalfirði Eltihrellir Marin ekki talinn sakhæfur Vaktin: Sprengjum rignir enn Hundruð þúsunda farþega strandaglópar vegna stríðs í Íran Rannsaka skotárás í Texas sem mögulegt hryðjuverk Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Hóta að grípa til hernaðaraðgerða gegn Íran Hernaðaraðgerðum haldið áfram þar til „öllum markmiðum okkar er náð“ Sprengdu höfuðstöðvar byltingarvarðarins í loft upp Heitir að sökkva öllum íranska flotanum Fyrrverandi forseti Írans drepinn í loftárás Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Gerir stólpagrín að Von der Leyen Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Stríðið muni halda áfram út vikuna Trump: Khamenei látinn Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Neita að heimila Pentagon að nota gervigreindina í fjöldaeftirlit Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Sjá meira