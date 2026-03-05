Bæta við einu geimskoti og stefna á tunglið 2028 Samúel Karl Ólason skrifar 5. mars 2026 13:30 SLS-eldflaug og Oirion geimfar á skotpalli í Flórída í Bandaríkjunum. Bilun kom upp í eldflauginn þegar til stóð að skjóta geimfarinu á loft á dögunum en til strendur að reyna aftur í næsta mánuði. AP/John Raoux Forsvarsmenn Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA) hafa gert nokkrar breytingar á Artemis-áætluninni svokölluðu. Búið er að bæta við einu geimskoti í áætlunina og stendur ekki lengur til að lenda geimförum á tunglinu í þriðja geimskotinu. Til stendur að reyna að lenda geimförum á yfirborði tunglsins snemma árs 2028. Artemis-áætlunin snýst í stuttu máli um að senda geimfara aftur til tunglsins og koma þar upp varanlegri viðveru. Lengi stóð til að geimskotin vegna áætlunarinnar yrðu fjögur og átti svo að bæta við fleiri reglulegum geimferðum til tunglsins. Artemis I sendi geimfar á braut um tunglið í nóvember 2022. Artemis II er ætlað að senda menn á braut um tunglið en því geimskoti hefur ítrekað verið frestað á undanförnum árum, nú síðast í febrúar vegna bilunar. Það var svo í Artemis III sem til stóð að lenda geimförum á tunglinu, um mitt næsta ár. Síðan átti að gera það aftur í Artemis IV einhverju síðar. Þriðja geimskotið ekki til tunglsins og bæta öðru við Nú er búið að gera töluverðar breytingar á þessari áætlun, eins og fram kemur á vef NASA. Enn stendur til að geimfararnir í Artemis II eigi að fara á braut um tunglið og stendur til að reyna að skjóta þeim af stað í þennan tíu daga leiðangur í apríl. Geimfararnir í Artemis III eiga þó ekki lengur að lenda á tunglinu. Þess í stað eiga þeir, um mitt næsta ár, að fara á braut um jörðina. Þar eiga þeir að prófa að fara úr Orion-geimfari yfir í lendingarfar eða lendingarför sem starfsmenn SpaceX og Blue Origin eru að vinna að. Samkvæmt áætlunum NASA á að flytja geimfara til tunglsins með Orion-geimfari en þar eiga geimfararnir að fara um borð í lendingarfar frá annaðhvort SpaceX eða Blue Origin og nota það til að lenda á yfirborði tunglsins. SpaceX hafði haft betur gegn Blue Origin og gert samning við NASA um að þróa þetta lendingarfar en Sean Duffy, fyrrverandi starfandi yfirmaður NASA, endurskoðaði þá ákvörðun á síðasta ári. SpaceX er á eftir áætlun þegar kemur að þróun lendingarfarsins og sagði Duffy að útboðið um lendingarfarið yrði opnað á nýjan leik. Elon Musk, eigandi SpaceX, brást reiður við þessum fregnum. Það er svo í Artemis IV sem til stendur að lenda geimförum á tunglinu og er enn gert ráð fyrir því að það geimskot eigi að fara fram snemma árs 2028. Í lok árs 2028 stendur svo til að skjóta Artemis V á loft en þá eiga geimfarar að hefja byggingu bækistöðvar á tunglinu. Í kapphlaupi við Kínverja Bandaríkjamenn og bandamenn þeirra eru í ákveðnu kapphlaupi við Kínverja og Rússa um að reisa bækistöðvar á tunglinu. Þessar bækistöðvar á að knýja með sérstökum kjarnakljúfum sem til stendur að senda til tunglsins á næstu árum. Markmið NASA er að koma slíku orkuveri á yfirborð tunglsins fyrir árið 2030 en það sama ár stefna Kínverjar á að senda sína fyrstu geimfara til tunglsins. Ráðamenn í Kína hafa einnig opinberað áætlanir um að smíða kjarnakljúf og nota hann til að knýja sameiginlega rannsóknarstöð þeirra og Rússa á yfirborði tunglsins. Kjarnakljúfur á tunglinu myndi ekki virka eins og hann gerir á jörðinni. Hann þyrfti bæði að vera minni og léttari en gengur og gerist og þar að auki er hvorki loft né vatn á tunglinu sem hægt er að nota til kælingar. Því þyrfti kljúfur að vera búinn stóru kælikerfi. Sérfræðingar segja áætlanir NASA og Kínverja óraunhæfar. Bandaríkin Tunglið Artemis-áætlunin Geimurinn Kína Rússland Kjarnorka Mest lesið Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Innlent Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Innlent Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Innlent „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ Innlent Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Erlent Skrifstofustjórinn fær ekki áheyrn og situr uppi með feitan reikning Innlent Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás Innlent Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Erlent Fleiri fréttir Íhugar að reka Noem eftir deilur við þingmenn Reyna að vernda líf áhafnar annars íransks skips Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Taka beri orðum bandarískra stjórnvalda um stöðuna í Íran með fyrirvara Sökktu skipi með tundurskeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði Gæti Ísland dregist inn í átökin?: Eldflaug frá Íran skotin niður í lofthelgi Tyrklands Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út Græningjar teknir fram úr Verkamanna- og Íhaldsflokki Vaktin: Átökin breiðast enn út Frakkar fjölga kjarnavopnum Ísrael gerir árásir á Tehran og Beirút og Íranir svara fyrir sig Melania fer með formennsku á fundi öryggisráðsins Fönguðu kolefni með sömu aðferð og átti að nota í Hvalfirði Eltihrellir Marin ekki talinn sakhæfur Vaktin: Sprengjum rignir enn Hundruð þúsunda farþega strandaglópar vegna stríðs í Íran Rannsaka skotárás í Texas sem mögulegt hryðjuverk Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Hóta að grípa til hernaðaraðgerða gegn Íran Hernaðaraðgerðum haldið áfram þar til „öllum markmiðum okkar er náð“ Sprengdu höfuðstöðvar byltingarvarðarins í loft upp Heitir að sökkva öllum íranska flotanum Fyrrverandi forseti Írans drepinn í loftárás Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Gerir stólpagrín að Von der Leyen Sjá meira