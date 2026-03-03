Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út Lovísa Arnardóttir skrifar 3. mars 2026 12:00 Hillary Clinton var ekki sátt við það að mynd hafi verið birt úr yfirheyrslunni vegna þess að samið hafði verið um að hún ætti að fara fram fyrir luktum dyrum. Vísir/AP Töluvert gekk á í yfirheyrslum Clinton-hjónanna í síðustu viku fyrir þingnefnd í Bandaríkjunum sem rannsakar innihald Epstein-skjalanna. Hillary gekk út úr yfirheyrslu sinni og Bill útskýrði pottamyndina af honum sem fannst í skjölunum. Myndbandsupptökur af yfirheyrslunum hafa nú verið birtar. Eitt dramatískasta augnablik yfirheyrslunnar yfir Hillary Clinton er þegar einn lögfræðinga Hillary Clinton tilkynnti að ljósmynd innan úr yfirheyrsluherberginu hefði verið lekið til almennings. „Ég er hætt þessu. Ef þið ætlið að gera þetta, þá er ég hætt,“ sagði fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna þegar henni var sagt frá því að mynd af henni í yfirheyrslu hefði verið lekið á netið. „Þið getið sektað mig fyrir vanvirðingu við þingið héðan í frá og þar til kýrnar koma heim,“ sagði Hillary við nefndarmenn þegar upp komst um myndbirtinguna. Myndefnið, sem eftirlitsnefnd fulltrúadeildarinnar birti á mánudag, sýnir klukkustundalanga vitnisburði bæði Clinton og eiginmanns hennar, Bills Clinton, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, sem sátu fyrir í aðskildum yfirheyrslum í síðustu viku og neituðu allri vitneskju um glæpi hins látna kynferðisbrotamanns Epstein. Fjallað er um málið á vef BBC. Í upptökunni má þá heyra þingkonu repúblikana, Lauren Boebert, viðurkenna að hafa deilt mynd innan úr herberginu en segir að það hafi verið áður en yfirheyrslan hófst. Lögmaður Clinton bendir á að þau hafi óskað eftir opinni yfirheyrslu en ákveðið hafi verið að hún ætti að vera lokuð. Clinton barði þá hnefanum í borðið og sagði: „Það skiptir ekki máli. Við fylgjum öll sömu reglum,“ þegar Boebert svarar um að hún hafi deilt myndinni áður en yfirheyrslan hófst formlega. Þá er gert hlé á yfirheyrslunni og þegar hún hefst aftur ávítar lögfræðingur Clinton nefndina fyrir að leka myndinni. „Okkur finnst þetta óásættanlegt,“ sagði lögfræðingur Clinton. „Okkur finnst þetta ófagmannlegt og okkur finnst þetta ósanngjarnt. Við væntum þess að þetta verði framkvæmt samkvæmt reglunum og í samræmi við væntingar.“ Reið yfir tilvísun í Pizzagate Í frétt BBC segir að nokkrum klukkustundum síðar hafi Boebert borið undir Hillary Clinton „Pizzagate“ en það er afsönnuð samsæriskenning sem snerist um að barnaníðshringur tengdur innsta hring Hillary Clinton hafi starfað á pítsustað í Washington DC. „Pizzagate var algjörlega uppspuni. Þetta var svívirðileg ásökun sem endaði með því að skaða fjölda fólks,“ svaraði Clinton og bætti við: „Ég trúi ekki að þú sért einu sinni að vísa í þetta.“ Bara kunningi Epstein Bill Clinton, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, sagðist aðeins hafa verið „kunningi“ Epstein þegar hann kom fyrir þingnefnd í Bandaríkjunum sem rannsakar innihald Epstein-skjalanna. Í upphafsorðum sínum til nefndarinnar lýsti hann yfir áhyggjum af þolendum hans. Skjöl sem bandaríska dómsmálaráðuneytið birti í tengslum við rannsóknir sínar á glæpum Epsteins og Maxwell sýna engin bein skilaboð milli Clintons og Epsteins. Hins vegar voru báðir mennirnir umfjöllunarefni í skilaboðum milli Maxwell og helsta aðstoðarmanns Clintons, Doug Band. Í frétt BBC segir að tölvupóstar á milli Band og Maxwell frá 2002 til 2004 sýni að samband þeirra hafi verið náið og fullt af smjaðri og kynferðislegum undirtóni, þar sem Band kallaði Maxwell á einum tímapunkti „ástkonu“ sína. Fyrir þingnefndinni sagði Bill Clinton að hann hefði aðeins verið „kunningi“ Epsteins í stuttan tíma og að samband þeirra hefði „endað árum áður en glæpir hans komu í ljós“. Hann lýsti einnig yfir áhyggjum sínum af fórnarlömbum Epsteins. Í frétt BBC segir að tengsl Clintons við Epstein hafi verið vel þekkt í mörg ár en Clinton hafi ítrekað sagt að tengsl þeirra hafi aðeins verið vegna góðgerðarstarfa. Yfirheyrslan stóð yfir í margar klukkustundir og er fjallað um hana í frétt BBC. Þar segir að á einum tímapunkti hafi hann verið spurður hvort Trump ætti að náða eða veita Ghislaine Maxwell sakaruppgjöf, en hún afplánar 20 ára dóm fyrir að hafa útvegað Epstein fórnarlömb í mansali. „Ég held að ég ætti ekki að tjá mig um það,“ sagði Bill Clinton. „Ég var sorgmæddur. En það var hræðilegt sem hún gerði og henni ber að refsa,“ sagði Bill Clinton. „Einhver annar en ég ætti að taka ákvörðun um hvað það er.“ Þá segir að Bill Clinton hafi einnig verið spurður um samband Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, og Jeffrey Epstein og hvort þingnefndin ætti að kalla Trump fyrir nefndina líka. „Það er ykkar að ákveða,“ sagði hann. „En hann þekkti hann vel.“ Eftir það rifjaði Bill Clinton upp samtal við Trump sem hann sagði hafa átt sér stað í kringum 2002 eða 2003 um Jeffrey Epstein. „[Trump] sagði aldrei neitt við mig sem fékk mig til að halda að hann væri viðriðinn neitt óviðeigandi … Hann sagði bara: ‚Við vorum vinir og svo urðum við ósáttir vegna fasteignaviðskipta.‘ Það er allt og sumt.“ Þegar Bill Clinton var um það bil hálfnaður með yfirheyrsluna var hann spurður út í mynd sem bandaríska dómsmálaráðuneytið birti sem hluta af Epstein-skjölunum. Hún sýnir fyrrverandi Bandaríkjaforseta slaka á í heitum potti með annarri manneskju en andlit hennar er afmáð. Þingmaðurinn sem spurði um myndina sagði að almenningur vildi fá „samhengið“ og „smáatriðin“ varðandi myndina. „Ég held að ég hafi aldrei vitað að myndin væri tekin,“ sagði Clinton og bætti við að hann væri „nánast viss“ um að hún hefði verið tekin í Brúnei í lok „langrar“ Asíuferðar. „Súldaninn af Brúnei var maður sem ég hafði kynnst vel á átta árum mínum sem forseti,“ rifjaði hann upp og útskýrði að leiðtoginn hefði boðist til að hjálpa Clinton Global Initiative og stungið upp á hóteli. Veit ekki hver konan er Hann sagði: „Ég vil að þú gistir á þessu hóteli og ég vona að þú notir sundlaugina. Svo ég gerði það. Og svo fór ég upp úr, fór í rúmið, úrvinda,“ sagði Clinton og hló við. Spurður um hina manneskjuna á myndinni, en auðkenni hennar er afmáð af dómsmálaráðuneytinu, sagði Clinton tvisvar: „Ég veit ekki hver hún er.“ „Ég sat í heita pottinum í fimm mínútur, eða hvað það nú var, og ég fór upp úr og fór að sofa,“ sagði hann. Þegar gengið var á hann um hvort einhver kynferðisleg athæfi hefðu átt sér stað þetta kvöld eða með þeirri manneskju í heita pottinum, svaraði hann neitandi og hristi höfuðið. 