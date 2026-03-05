Ísraelsher segir að Íranir hafi snemma í morgun sent skæðadrífu flugskeyta á skotmörk víðsvegar um Ísrael en enn hafa engar fregnir borist af tjóni vegna þeirra.
Heilbrigðisráðuneyti Líbanons fullyrðir hinsvegar að þrír hafi látist í nótt og sex særst eftir tvær ísralskar árásir sem gerðar voru í grennd við höfuðborgina Beirút.
Öldungadeild Bandaríkjaþings felldi í nótt frumvarp sem hefði sett bremsu á möguleika Donalds Trumps forseta og ríkisstjórnar hans til að halda hernaðinum gegn Írönum óheft áfram. Repúblikanar ráða ríkjum í Öldungadeildinni og því kom ekki á óvart að frumvarpið yrði fellt þar með 53 atkvæðum gegn 47, nær algjörlega eftir flokkslínum. Hefði frumvarpið náð fram að ganga hefði Bandaríkjaher þurft að hætta aðgerðum uns Bandaríkjaþing gæfi sitt samþykki.
Áhrif átakanna í Miðausturlöndum verða ljósari með hverjum deginm sem líður. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna segir að átökin hafi þegar hrinnt af stað öldu flóttamanna. Talið er að um hundrað þúsund manns hafi flúið höfuðborg Írans, Teheran, á fyrstu tveimur dögum árásanna. Í Líbanon eru svo 60 til 70 þúsund manns á flótta frá heimilum sínum.
Átökin hafa einnig stöðvað skipaumferði um Hormus sund og er talið að það hafi gert það að verkum að um 20 þúsund sjómenn eru nú strandaglópar sitt hvoru megin við sundið. Þá bárust fregnir af því í nótt að olíuskip undan ströndum Kúvæt hafi orðið fyrir einhverskonar sprengju sem hafi orsakað olíuleka en eldur kom ekki upp í skipinu og áhöfnin mun vera heil á húfi.