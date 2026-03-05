Hernaðaryfirvöld í Íran skutu eldflaug á bandarískt olíuflutningaskip á Persaflóa, ef marka má írönsku fréttastofuna Tasnim. Fréttastofan segir eld loga í skipinu.
Yfirvöld vestanhafs hafa ekki tjáð sig um málið.
Íranir hafa sagst hafa fulla stjórn á skipaumferð um Hormuz-sund og að þeir hafi lokað fyrir olíu- og gasflutninga um sundið. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði fyrr í vikunni að hann væri reiðubúinn til þess að senda bandarísk herskip til að fylgja olíuflutningaskipum um sundið.
Stjórnvöld í Íran hafa á sama tíma sent frá sér yfirlýsingu sem greint var frá í írönskum miðlum í morgun, þar sem þau neita því að hafa skotið eldflaugum í átt að Tyrklandi.
Vísir greindi frá því í gær að varnarkerfi Atlantshafsbandalagsins hefðu skotið niður eldflaug, sem tyrkneska varnarmálaráðuneytið sagði að hefði verið skotið frá Íran og í átt að Tyrklandi.