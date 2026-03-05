Vilja gagnagrunn um hatursorðræðu og hatursglæpi á Íslandi Lovísa Arnardóttir skrifar 5. mars 2026 06:30 Nefndin telur að betur sé hægt að skrá mögulega mál er varða hatursglæpi og hatursorðræðu á grundvelli kynþáttar og gagnvart hinsegin fólki. Vísir/Sigurjón Nefnd Evrópuráðsins gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi (ECRI) gagnrýnir íslensk stjórnvöld fyrir að hafa ekki enn komið upp heildstæðum gagnagrunni um hatursorðræðu og hatursglæpi á Íslandi . Nefndin hvetur íslensk stjórnvöld til að dreifa fræðsluefni um bann við mismunun á fleiri tungumálum en íslensku. Nefndin birti í dag eftirlitsskýrslu sína um framkvæmd Íslands, Lúxemborgar, Norður-Makedóníu og Póllands á tilmælum sem gefin voru út árið 2023 um hatursorðræðu. Í skýrslunni er fjallað um viðbrögð íslenskra stjórnvalda við tveimur tilmælum nefndarinnar frá árinu 2023. Tilmælin voru annars vegar að stjórnvöld settu á fót yfirgripsmikið gagnasöfnunarkerfi sem byði upp á samþætta og heildstæða sýn á mál er varða hatursorðræðu og hatursglæpi á grundvelli kynþáttar og gagnvart hinsegin fólki. Samkvæmt tilmælunum lagði nefndin til að gögnin í safninu væru fullkomlega sundurgreinanleg eftir brotaflokki, tegund hatursásetnings, markhópi, svo og meðferð innan réttarkerfisins og niðurstöðu, og að þessi gögn yrðu gerð aðgengileg almenningi. Hins vegar lagði nefndin svo til að yfirvöld gerðu ráðstafanir til að auka vitund almennings um lagaramma gegn mismunun og þau úrræði sem fórnarlömbum stæðu til boða, þar á meðal málsmeðferð fyrir kærunefnd jafnréttismála. Fylgir eftir tilmælum Samkvæmt verklagi nefndar ber henni að fylgja eftir slíkum tilmælum og gerir hún það í þessari nýju skýrslu. Tekið er fram í skýrslunni að niðurstöðurnar taki ekki til neins sem hefur átt sér stað eftir 29. september 2025 því þá hafi svar íslenskra stjórnvalda borist. Í nýrri skýrslu nefndarinnar er farið yfir það sem kom fram í fyrri skýrslu. Þar segir að 2023, þegar tilmælin voru lögð fram, hafi stjórnvöld upplýst nefndina um að miðlægur gagnagrunnur lögreglunnar á Íslandi gerði kleift að gefa til kynna grun um hatursglæp, tegund hatursásetnings og markhóp, en að ekki hefði enn tekist að gera slíkan gagnagrunn fyrir saksóknara eða dómstólana. Vinna við slíkan gagnagrunn væri hafin en samkvæmt nýrri skýrslu er þeirri vinnu ekki enn lokið. Í skýrslu nefndarinnar fá stjórnvöld hrós fyrir að hafa lagt fram þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun gegn hatursorðræðu en þó er tekið fram að hún hafi svo ekki verið samþykkt. Þingsályktunartillagan var upphaflega lögð fram af Katrínu Jakobsdóttur þegar hún var forsætisráðherra en Bjarni Benediktsson, þáverandi forsætisráðherra, sagði í svari á Alþingi við fyrirspurn um framhald málsins í september árið 2024 að ekki hefði verið tekin ákvörðun um að leggja tillöguna fram að nýju. Nefndin telur að þó svo að málið hafi ekki komist lengra sé samt um jákvæð skref að ræða. Í svörum stjórnvalda í fyrri skýrslu kom einnig fram að bæði lögreglumenn og saksóknarar hefðu fengið viðbótarþjálfun, meðal annars um rétta auðkenningu og skráningu hatursglæpa. Fyrir vikið hafi grunur um hatursglæpi verið flaggaður í 47 málum árið 2023 og í 58 málum árið 2024. Jákvætt að fræða Í skýrslu ECRI-nefndarinnar segir að þó svo að það sé jákvætt að lögregla og saksóknarar hafi fengið þjálfun hafi stjórnvöldum ekki tekist að koma á gagnasöfnunarkerfi um hatursglæpi og hatursorðræðu sem myndi veita góða og heildræna sýn yfir slík mál og að hún telji því að fyrri tilmælum hennar hafi aðeins verið fylgt að hluta. Nefndin telur að rétt væri að fara heildrænt yfir stöðu rannsókna, saksókna og dómsúrskurða á þessu sviði og að gögn um mögulega hatursglæpi sem lögreglan skráir ættu að vera aðgengileg almenningi. Hvað varðar seinni tilmæli nefndarinnar um að yfirvöld gerðu ráðstafanir til að auka vitund almennings um lagaramma gegn mismunun og þau úrræði sem fórnarlömbum standa til boða fagnar nefndin því að stjórnvöld hafi gripið til markvissra aðgerða en bendir á að það efni sem hafi verið framleitt og þær herferðir sem hafi verið farið í, hafi mögulega ekki verið dreift eða miðað að öllum sem á því þyrfti að halda. Sem dæmi hefði mátt gera upplýsingar aðgengilegar á fleiri tungumálum. Fleiri tungumál en íslenska Þau dæmi sem stjórnvöld nefna í þessu samhengi eru veggspjöld sem framleidd voru af Jafnréttisstofu um bann við mismunun, herferðin Orðin okkar sem skipulögð var af Jafnréttisstofu og nýr vefur um aðgerðir gegn mismunun, Stöðvum mismunun. Niðurstaða nefndarinnar er að stjórnvöld hafi framfylgt þessum tilmælum en hvetur þó stjórnvöld til að halda áfram að framleiða efni en að gera það á fleiri tungumálum en bara íslensku. Tjáningarfrelsi Mannréttindi Evrópusambandið Hinsegin Málefni trans fólks Kynþáttafordómar Tengdar fréttir Mikilvægt að fólk geti stigið fram og greint frá hatursorðræðu Félags- og vinnumarkaðsráðherra segir afar áríðandi að rými sé í samfélaginu fyrir fólk til að greina frá hatursorðræðu og fordómum. Mikilvægt sé að skrá öll tilfelli og að brugðist sé við þeim. 23. september 2023 16:30 Fagnar aðfinnslum Evrópunefndarinnar Nefndin gagnrýnir íslensk stjórnvöld meðal annars fyrir að hafa ekki fylgt eftir tilmælum um að hér verði sett lög gegn kynþáttamisrétti. 25. febrúar 2015 10:15 Mest lesið Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Taka beri orðum bandarískra stjórnvalda um stöðuna í Íran með fyrirvara Erlent Tólf prósent Íslendinga á bótum Innlent Hraðlygni leiðsögumaðurinn ekki einsdæmi: „Ekki að borga skatta, ekki að borga skyldur“ Innlent Vantaði fimmtán tennur eftir að þau sviku út rafræn skilríki og neyddu í flug Innlent Næsta skref að úttekt verði gerð á umfangi bælingarmeðferða Innlent Sagði frá ofbeldinu í fyrsta skipti Innlent Bændur á loðnuvertíð til að eiga fyrir áburðinum Innlent Brynjar ráðinn korter í kosningar Innlent Fleiri fréttir Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Tólf prósent Íslendinga á bótum Næsta skref að úttekt verði gerð á umfangi bælingarmeðferða Bændur á loðnuvertíð til að eiga fyrir áburðinum Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Önnur hver stelpa beðin um nektarmyndir og fær klámfengin skilaboð Vantaði fimmtán tennur eftir að þau sviku út rafræn skilríki og neyddu í flug Engin leið að koma sér í björgunarferðir Hraðlygni leiðsögumaðurinn ekki einsdæmi: „Ekki að borga skatta, ekki að borga skyldur“ Leikskólastjóri og fyrrverandi fótboltamaður fram fyrir Miðflokkinn Reyndi að kveikja í bíl Grásleppufrumvarpið samþykkt Sagði frá ofbeldinu í fyrsta skipti Rannsaka frelsissviptingu og fíkniefnavörslu „Við ætlum ekki að líða þetta“ Baðst afsökunar í þinginu: „Þeir eru að verja ríka fólkið, kvótakóngana, sægreifana“ Lögregla bankar upp á vegna hótana í garð ráðamanna Bein útsending: Ræða upplýsingaóreiðu og netógnir í aðdraganda kosninga Sýknudómur Brims í máli sjómannsins ómerktur Ráðherra friðlýsti Grafarvoginn Brynjar ráðinn korter í kosningar Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Þau skipa D-listann í Hveragerði Rósa í heiðurssæti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Niðurstöður samræmdu prófanna birtar eftir skólum Ummæli kanslara kaþólikka gagnrýnd og átján Íslendingar vilja far með björgunarvélum Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Sjá meira