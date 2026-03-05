Ekki í fyrsta skipti sem oddvitarnir kljást um bílastæðamál

Komandi sveitarstjórnarkosningar eru ekki þær fyrstu þar sem Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, og Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, koma til með að takast á um bílastæði. Báðar sinntu þær formannsstörfum í stúdentapólitíkinni.
Árið 2008 varð Björg formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands fyrir hönd Röskvu en ári síðar tók Hildur við formennskunni fyrir hönd Vöku.
„Við höfum tekist á í mörg ár en erum alltaf í miklu bróðerni og fagmennsku. Við eigum marga sameiginlega vini þótt við séum ekki alltaf sammála um allt,“ segir Björg í samtali við blaðamann.
Ef litið er á lista yfir fyrrverandi formenn stúdentaráðsins má sjá nokkur kunnuleg nöfn. Þar á meðal eru María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar, Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, og Jóhann Hafstein, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins.
„Ég var formaður og svo rústaði hún kosningunum þegar hún tekur við,“ segir Björg.
„Ég vil meina að þá var ég ekki í framboði lengur, það er að segja það var ekki verið að kjósa um mig versus hana,“ bætir hún við.
Hún minnist þess að helsta deilumál þeirra hafi verið millistykki og bílastæði.
„Við munum nú ræða bílastæðin áfram, vonandi ekki millistykki. Bílastæðin eru örugglega það mál sem sameinar okkur hvað mest.“
Það hafi verið afar góð reynsla að taka þátt í stúdentapólitíkinni, en viðurkennir Björg að hún hafi ákveðið fyrst að ganga til liðs við stúdentapólitíkina til að komast inn í félagslífið.
„Mér fannst hallærislegt að þetta væri „uppeldisstöff“ heldur fór ég þarna inn því það voru svo góð partý,“ segir hún og hlær.
„Svo sem ég hafði ég mikinn áhuga á þessu. Nú er maður í kosningabaráttu og þá þekkir maður handtökin.“
Björg rifjar einnig upp fyrstu kynni hennar af Hildi þegar þær tókust á í ræðukeppni innan Verzlunarskólans.
„Gott ef við tókumst ekki á í ræðukeppni innan skólans, ég var í ræðuliði og hún í öðru. Þræðirnir liggja langt aftur.“