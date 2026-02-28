Khamenei sagður látinn

Ayatollah Ali Khamenei, æðsti leiðtogi Íran, er látinn, að sögn ísraelskra miðla, eftir umfangsmiklar loftárásir Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna á Íran í dag.
Bæði Channel 12 í Ísrael og bandaríski miðillinn Reuters hafa þetta eftir ónafngreindum háttsettum ráðamönnum í Ísrael.
Ekkert hefur heyrst frá Khamenei frá því að Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn hófu umfangsmiklar loftárásir á svæði víðsvegar í Íran í morgun, þar á meðal á aðsetur æðstaklerksins.
Channel 12 skrifa enn fremur að Benjamín Netanjahú, forsætirsráðherra Ísraels, hefði fengið að sjá ljósmynd af líki æðstaklerksins eftir að það hafi fundist í rústunum þar sem aðsetur hans voru áður.
Örlög æðsta klerksins hafa verið óljós frá því að árásirnar hófust um klukkan sex í morgun að íslenskum tíma.
Fyrr í kvöld sagðist utanríkisráðherra Írans ekki vita betur en að Khamenei væri á lífi, sem og forseti landsins, Masoud Pezeshkian. Nokkru síðar sagði Netanjahú að líklegt væri að „harðstjórinn“ Khamenei væri dáinn.
Fréttin verður uppfærð.