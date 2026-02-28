Erlent

Khamenei látinn

Agnar Már Másson skrifar
Khamenei er talinn vera látinn.
Ayatollah Ali Khamenei, æðsti leiðtogi Íran, er látinn eftir umfangsmiklar loftárásir Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna á Íran í dag. Þetta staðfestir Bandaríkjaforseti en aðsetur Khamenei í Teheran var lagt í rúst í árásunum í dag.

„Khamenei, einn illkvittnasti maður sögunnar, er látinn,“ skrifaði Donald Trump Bandaríkjaforseti í færslu á Truth Social í kvöld. 

Þetta er fyrsta opinbera staðfestingin á andláti æðstaklerksins en ísraelskir og bandarískir miðlar höfðu aftur á móti greint frá andlátinu með vísan til ónafngreindra ráðamanna í Ísrael. 

Forsetinn skrifar að fleiri ráðamenn hafi verið felldir í árás á aðsetur forsetans í morgun sem var gerð í samvinnu við Ísraelsher. 

„Þetta markar ekki aðeins réttlæti fyrir írönsku þjóðina, heldur fyrir alla Bandaríkjamenn og það fólk frá mörgum löndum um allan heim sem Khamenei og blóðþyrst glæpagengi hans hafa drepið eða limlest,“ heldur Bandaríkjaforsetinn áfram, en Trump hefur verið ómyrkur í máli um það að hann vilji að nýir menn taki við stjórnartaumunum í Íran.

Færsla Trumps í kvöld.Aðsend

Hið minnsta tvö hundruð létust í árásunum í Íran og á áttunda hundruð særðust til viðbótar, að sögn Rauða hálfmánans í Íran.

„Þetta er einstakt tækifæri fyrir írönsku þjóðina til að endurheimta land sitt,“ bætir hann við. Þá vill forsetinn meina að fréttir berist nú af því að margir úr íranska byltingaverðinum, hernum og öðrum öryggissveitum vilji nú leggja niður vopn.

Fréttin hefur verið uppfærð eftir að Trump staðfesti andlát Khamenei.

