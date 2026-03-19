Hættustig er vegna snjóflóðahættu á Ísafirði og víðar á landinu er snjóflóðahætta. Þá er illviðri spáð víða um land í kvöld og á morgun. Rask verður á flugi næsta sólarhring og björgunarsveitir eru sem fyrr í viðbragðsstöðu.
Á norðanverðum Vestfjörðum er töluverður snjór eftir norðanáttir síðustu vikuna og þegar hlýnaði í morgun féll meðal annars stórt snjóflóð í Kirkjubólshlíð sem fór út í sjó. Hættustig er í gildi vegna snjóflóðahættu á Ísafirði.
„Það er búið að rýma hérna svæði sem er bara atvinnuhúsnæði hérna fyrir ofan Skutulsfjarðarbraut. Sú rýming er enn í gildi,“ segir Sigríður Júlía Brynleifsdóttir bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
Hún segir bæjarbúa búa sig undir slæmt veður í kvöld og nótt.
Óvissustig er í gildi vegna snjóflóðahættu á Norðurlandi og norðanverðum Vestfjörðum. Þá er einnig óvissustig í gildi vegna krapaflóðahættu á sunnanverðum Vestfjörðum.
Sigríður Júlía segir reynt að halda úti snjómokstri á svæðinu og passa upp á niðurföll. Þó að íbúar séu öllu vanir séu margir uggandi.
„Við berum virðingu fyrir náttúrunni og við vitum alveg hvað getur gerst en þá skiptir svo miklu máli að við erum með áætlanir og annað og lögreglan er að sinna því að sjá til þess að það sé fínt og við erum með Snjóflóðasetrið hérna sem er alltaf á vaktinni.“
Millilandaflug frá Bandaríkjunum hefur sömuleiðis verið fellt niður í fyrramálið. Búist er við að rask á flugi muni hafa áhrif á minnst tvö þúsund manns.
Gular veðurviðvaranir taka gildi víðast hvar um landið í kvöld og munu standa yfir fram til aðfaranætur laugardags.
Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir daginn hafa gengið rólega hingað til hjá björgunarsveitum.
„Hann byrjaði með smá hvelli fyrir austan þegar um tuttugu bílar lentu í því að sandi og grjóti rigndi yfir þá í Hvalnesi og Þvottárskriðum milli Hafnar í Hornafirði og Djúpavogs,“ sagði Jón Þór í kvöldfréttum.
Hann ráðleggur þeim sem eru á faraldsfæti um landið að bíða með ferðalög þar til stærsti skellurinn er yfirstaðinn.