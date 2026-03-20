Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað úr um klukkan þrjú í nótt að athafnasvæði Hringrásar í Hafnarfirði á Álhellu.
Þar hafði kviknað í rafgeymum sem hafði verið staflað í kar og var eldurinn staðbundinn. Varðstjóri hjá slökkviliðinu segir að alls engin hætta hafi verið á því að eldurinn næði að breiðast út og þurfti aðeins einn dælubíl í verkið til að sinna slökkvistarfinu sem tók um klukkustund.
Að öðru leyti var nóttin róleg hjá slökkviliðinu og ekkert um útköll vegna veðursins sem nú gengur yfir.