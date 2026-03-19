„Finnst allt benda til þess að þetta sé að lognast út af" Agnar Már Másson skrifar 19. mars 2026 23:01 Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur segir „fifty-fifty" líkur á því að umbrotatímabilið hafi lognast út af. Vísir Eldfjallafræðingur segir að eldgosahrinan á Reykjanesskaga sé líklega farin að lognast út af eftir fimm ára umbrotatímabil. Mögulega sé nú komið að kaflaskilum og hann segir að áratugir gætu verið í næsta gos. Fimm ár og tólf eldgos eru liðin frá því að eldsumbrot hófust í Geldingadölum við Fagradalsfjall á Reykjanesi en eldgosið markaði upphafið að nýju gosskeiði á svæðinu eftir tæplega átta hundruð ára hlé. Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur var til tals í myndveri í dag en þar sagði hann að ekki væri hægt að segja með vissu hvað gerðist næst. „En mér finnst allt benda til þess að þetta sé að lognast út hægt og rólega," sagði Þorvaldur. „Og ég er ekkert sannfærður um að við fáum fleiri gos á Sundhnúkareininni." Hann bendir á að nú taki lengri tíma fyrir kvikuhólfið undir Svartsengi að fyllast og því væri spennumyndunin talsvert hægari. „Umslgið utan um kvikugeymsluna hefur lengri tíma til að jafna sig." Hann segir „fifty-fifty" líkur á því að þetta sé rétta sviðsmyndin. Fræðimenn hafa einnig bent á að endvirknin kynni að hreyfast á milli svæða. Þorvaldur segir að mynstrið á Reykjanesskaga sé þannig að þegar umbrotatímabil hefst þá sé skaginn virkur í hátt í fjögur hundruð ár. „Við fáum umbrot á ákveðnum gosreinum," útskýrir hann og nefnir að nokkur gos geti orðið á því tímabili. „Og svo lognast út af og það eru oft nokkrir áratugir á milli." Hann heldur áfram: „Vonandi fáum við smá pásu núna og við getum hvílt okkur og undirbúið okkur undir næstu átök sem eru þá vonandi ekki fyrr en eftir tvo, þrjá, fimm, fjóra áratugi." Hann segir að það megi hægt og rólega fara að huga að uppbyggingu í Grindavík á nýjan leik.