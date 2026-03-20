„Við erum fjölskylda sem hefur verið í afar krefjandi aðstæðum síðustu vikurnar,“ segir Mette-Marit, krónprinsessa Noregs. „Ég er móðir ungs manns sem hefur verið í afar krefjandi aðstæðum. Auk þess bý ég við heilsu sem krefst mikillar hvíldar. Og hún hefur versnað,“ segir hún.
Mette-Marit og Hákon eiginmaður hennar tóku á móti NRK á heimili sínu á dögunum. Miðillinn fékk 20 mínútur til að spyrja krónprinsessuna út í samband hennar við Jeffrey Epstein. Heilsa Mette-Marit, sem glímir við langvinnan lungnasjúkdóm, var sögð hamla því að viðtalið gæti varað lengur.
„Það er afar mikilvægt fyrir mig að axla ábyrgð á því að hafa ekki kannað bakgrun hans betur,“ segir Mette-Marit um Epstein. „Og axla ábyrgð á því að hafa látið spila með mig og blekkja mig.“
Krónprinsessan segist á sama tíma ekki verðskulda neina samúð, það séu fórnarlömb Epstein sem þarfnist þess að réttlætinu sé fullnægt.
„Og ég er reið yfir því að þau hafi ekki fengið það. Á sama tíma er mikilvægt fyrir mig að segja að ef ég hef gert eitthvað til að ljá honum lögmæti á einhvern hátt, þá er það afar erfitt.“
Mette-Marit og Epstein kynntust í gegnum sameiginlega vini árið 2011. Þegar Epstein-skjölin voru birt kom í ljós að þau höfðu átt í miklum samskiptum í gegnum tölvupóst, þar sem Mette-Marit leitaði meðal annars til Epstein varðandi persónuleg málefni.
„Epstein var náin vinur góðs vinar míns. Þannig að ég var kynnt fyrir honum í gegnum sameiginlega kunningja, nokkra reyndar,“ segir krónprinsessan, sem starfaði á þessum tíma í þágu stúlkna og kvenna í viðkvæmri stöðu og ferðaðist mikið til Bandaríkjanna.
Hún segir kunningjana sem hún og Epstein áttu sameiginlega alla hafa unnið á þessu sviði en neitar að nafngreina þá.
„Þetta var vináttusamband,“ segir Mette-Marit, spurð um eðli sambands hennar við Epstein, sem hún sagði meðal annars í tölvupóstum að fengi hana alltaf til að brosa. „Hann var vinur vinar míns, fyrst og fremst. Ef þú ert að spyrja að því hvort sambandið hafi verið annars eðlis, þá er svarið nei.“
Krónprinsessan segist ekki hafa upplifað innileika í sambandinu, þrátt fyrir að túlka megi samskipti hennar og Epstein á þann veg.
Norska konungsfjölskyldan hefur áður gefið út yfirlýsingu þar sem segir meðal annars að Mette-Marit hafi ekki vitað um fortíð Epstein þegar þau áttu í samskiptum. Í tölvupóstum þeirra á milli segir hins vegar að hún hafi „googlað“ hann árið 2011 og niðurstöðurnar hafi ekki „litið vel út“.
Í viðtalinu við NRK segir Mette-Marit hins vegar ekki muna hverju hún leitaði að né leitarniðurstöðunum sem hún fékk upp. Hún segir hins vegar að ef hún hefði komist að því við leitina að Epstein væri dæmdur kynferðisbrotamaður, eins og hann var, hefði hún ekki látið broskarl fylgja skilaboðunum til hans, eins og hún gerði.
Spurð út í það hvernig það kom til að hún heimsótti heimili Epstein í Palm Beach í Flórída í janúar 2013, segir hún sameiginlegan vin hafa fengið húsið lánað. Sú staðreynd að hún hafi dvalið á heimili hans sé eitt það erfiðasta sem hún hafi þurft að horfast í augu við.
Hún hafi hins vegar aldrei orðið vitni að neinu grunsamlegu og þá hafi allir sem hún sá Epstein umgangast verið fullorðnir einstaklingar.
Mette-Marit játar hins vegar að Epstein hafi einu sinni hegðað sér gagnvart henni með hætti sem hún kunni ekki við. Það hafi gerst síðasta daginn sem hún dvaldi í húsinu í Palm Beach og henni hafi þótt það svo óþægilegt að hún hringdi í Hákon.
„En ég var í samskiptum við hann lengi eftir það. Ég held að það sé líklega vegna þess að hann var svo góður að spila með fólk og við hann nýtti sér þá staðreynd að við áttum sameiginlegan vin. Að ég er auðtrúa. Ég trúi því besta um fólk. En ég valdi líka að binda enda á samskiptin við hann. Og það var vegna uppákoma sem þessarar.“
Krónprinsessan vildi ekki tjá sig frekar um atvikið.
„Ég man eftir samtalinu,“ segir Hákon. „Þetta voru aðstæður sem hún var sett í og gerðu það að verkum að hún upplifði óöryggi og vildi ekki vera þarna lengur,“ segir hann.
Mette-Marit vildi heldur ekki tjá sig um einstaka tölvupósta, meðal annars vegna þess að þeir vörðuðu aðra einstaklinga. Hún sagði samskiptin við Epstein hafa átt sér stað þegar hún var að ganga í gegnum krefjandi tímabil og að hún hafi upplifað að hann væri einhver sem hún gæti treyst. Hún hefði hins vegar haft afar rangt fyrir sér.
Krónprinsessan segir að á endanum hafi hún slitið sambandinu meðal annars vegna orðróma sem henni bárust til eyrna um að Epstein væri ekki góður maður. Ekki að hann væri kynferðisbrotamaður, bara ekki góður maður. Margir hefðu vitað um vinskap þeirra, meðal annars Hákon.
Að sögn Hákonar hitti hann Epstein tvisvar, einu sinni í St. Barths og einu sinni úti á götu.
„Þetta var ekkert leyndarmál okkar á milli. Ég vissi líka að krónprinsessunni þótti þetta flókið. Hún hætti að lokum að treysta Epstein og komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri einhver sem vildi henni ekki vel. Og það varð til þess að hún sleit sambandið við hann.“
Mette-Marit segist sjá eftir því að hafa ekki varað aðra við Epstein, þar sem hún vissi að hann var ekki góður maður. Hún hefði ekki vitað um kynferðisbrotin en séð hann beita fólk kúgunum. Þá segist hún afar miður sín vegna þeirrar stöðu sem samband hennar við Epstein setti tengdafjölskyldu hennar í en hún hefði stutt dyggilega við hana.
Spurð að því hvort hún treysti sér til þess að standa við hlið Hákonar þegar hann verður konungur svarar krónprinsessan játandi. Hún segist vonast til þess að hneykslið muni ekki veikja konungveldið.
„Og Hákon er sú manneskja í heiminum sem ég virði mest. Ég hef mikla trú á honum. Svo já, ég vil standa við hlið hans í þessu verkefni. Ef heilsa mín leyfir,“ bætir hún við.
Hákon segir samband hans og eiginkona hans standa á traustum grunni.
„Við höfum verið saman í 25 ár. Og sem betur fer höfum við gert þetta þannig að við stöndum saman. Þegar maður gengur í hjónaband þá koma bæði góðir og slæmir dagar. Góðu dagarnir eru fínir. Þá skín sólin og allt er gott. En það er þegar hlutirnir eru erfiðir, þegar leiðin liggur upp í mót, sem það er mikilvægt að byggja á grunni sem við stöndum saman á. Þetta er okkar verkefni, sem við sinnum saman. Og Mette er umhyggjusöm, vitur og virkilega sterk. Og það er þess vegna sem við höfum hana alltaf í liðinu ef eitthvað bjátar á.“