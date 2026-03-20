Gular veðurviðvaranir eru nú í gildi um allt vestanvert landið og einu svæðin sem eru undanskilin eru Norðurland eystra, Austurland og Austfirðir. Á höfuðborgarsvæðinu verður viðvörun í gangi í allan dag og fram á morgundaginn en spáð er suðvestan hvassviðri og dimmum éljum. Annars staðar er einnig spáð hvassviðri eða jafnvel stormi og er varasamt að vera á ferðinni.
Holtavörðuheiðinni var lokað í gærkvöldi vegna veðursins og í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að beðið verði með mokstur nú í morgunsárið. Brattabrekka er einnig ófær og óljóst hvenær hægt verður að opna þar og þá eru vegir á Vestfjörðum víða lokaðir, til að mynda Dynjandisheiðin, Steingrímsfjarðarheiðin og Þröskuldar. Öxnadalsheiðin fyrir norðan er hins vegar opin en þar er óvissustig í gildi sem þýðir að vegurinn gæti lokað með stuttum fyrirvara.
Samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg var nóttin nokkuð róleg en björgunarsveitir sinntu þó útköllum vegna foks á bæði Suðurnesjum og Selfossi. Í Suðurnesjabæ voru björgunarsveitir kallar út vegna garðskúrs sem fauk og vegna þakplatna á Selfossi.
Öllu millilandaflugi á Keflavíkurflugvelli hefur verið aflýst fram á eftirmiðdaginn í það minnsta og sömu sögu er að segja af innanlandsfluginu hér á landi ef flugið til og frá Vestmannaeyjum er undanskilið. Fram kemur í tilkynningu frá Herjólfi að fyrri ferðum dagsins til Vestmannaeyja hafi verið aflýst vegna veðurs.
Í tilkynningu frá Icelandair segir að farþegar sem áttu bókað með flugi sem nú hefur verið aflýst verði endurbókaðir og munu fá senda nýja ferðaáætlun. Vegna umfangs röskunarinnar má búast við að endurbókunarferlið taki lengri tíma en venjulega.
Í veðurspá veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að í dag sé spáð suðvestan 15 til 23 metrum á sekúndu og dimmum éljum, en heldur hægari og yfirleitt þurrt á Austurlandi. Frost verður víða núll til sex stig.
Samkvæmt spá lægir smám saman á morgun en verður áfram él. Hiti verður þá í kringum frostmark. Svo snýst í austan- og norðaustan 8-15 með snjókomu eða rigningu sunnan- og austantil annað kvöld.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að nokkuð djúp lægð þokist norðaustur milli Grænlands og Vestfjarða í dag. Hún valdi suðvestan hvassviðri eða stormi með éljagangi. Austurland sleppi þó að mestu. Lægðin grynnist svo á morgun, þá lægi og minnki úrkoman. Annað kvöld nálgist svo önnur lægð úr suðri.
„Hún fer væntanlega í norðaustur skammt fyrir sunnan og austan land. Aðfaranótt sunnudags er spáð norðvestan hríðarveðri, einkum á austanverðu landinu. Síðan ætti veðrið að ganga tiltölulega fljótt niður þegar lægðin fjarlægist en víða má búast við éljum seinnipartinn á sunnudag,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á laugardag: Suðvestan 13-20 m/s og éljagangur um morguninn, en þurrt á Austurlandi. Lægir smám saman þegar líður á daginn og hiti um eða undir frostmarki. Austan og norðaustan 8-15 um kvöldið og snjókoma eða rigning sunnan- og austantil.
Á sunnudag: Norðvestan 15-23 m/s suðaustan- og austanlands um morguninn, annars hægari. Víða snjókoma. Dregur síðan úr vindi og él í flestum landshlutum seinnipartinn og frost 0 til 8 stig.
Á mánudag: Gengur í austan og norðaustan 13-20 með snjókomu, en slyddu eða rigningu syðst. Hiti breytist lítið.
Á þriðjudag: Norðanátt og snjókoma, en úrkomulítið sunnantil. Frost 0 til 7 stig.
Á miðvikudag: Norðvestanátt og él norðanlands, annars að mestu þurrt. Kalt í veðri.
Á fimmtudag: Snýst líklega í suðaustanátt með slyddu eða snjókomu sunnan- og vestanlands.