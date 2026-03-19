Innlent

Sex­tíu flug­ferðum af­lýst vegna veðurs

Agnar Már Másson skrifar
Einu brottfararflug Icelandair sem enn eru á áætlun á morgun eru flug til Kaupmannahafnar klukkan 23.20 og til Lúndúna 23.55. Fleiri flugfélög hafa aflýst ferðum sínum. Vísir/Anton Brink

Vegna veðurs hefur Icelandair aflýst öllum brottförum sínum fyrir hádegi á morgun og öllum komuflugum nema tveimur. Fleiri flugfélög hafa þurft að aflýsa flugferðum en gul viðvörun tekur gildi víða um land. 

Gul veðurviðvörun tekur gildi víða um landið í kvöld og í nótt og Isavia telur að röskun gæti orðið á flugi til og frá Keflavík alveg fram til hádegis á laugardag, 21. mars.

Icelandair hafði fyrr í kvöld aflýst öllum tólf flugferðum frá Norður-Ameríku í fyrramálið vegna veðurs en það gerði það að verkum að á annað þúsund manns eru orðnir að strandaglópum fyrir vestan haf.

Nú hefur öllu morgunflugi til Evrópu og síðdegisflugi frá Evrópu einnig verið aflýst, samkvæmt tilkynningu frá Icelandair. 

Þó að innanlandsflug sé enn á áætlun má gera ráð fyrir að raskanir verði á því, samkvæmt tilkynningu Isavia.

Á vef Isavia má telja 22 brottfararflug á vegum Icelandair og 35 komuflug, eða alls um 57 flugferðir á vegum félagsins, sem er aflýst. 

Fleiri félög hafa einnig aflýst flugferðum sínum svo sem SAS, Transavia og Lufthansa. 

Þetta eru því hið minnsta sextíu flugferðir til og frá Keflavík sem hafa raskast. 

Þá eru miklar líkur á að EasyJet aflýsi flugferðum sínum í fyrramálið, samkvæmt heimildum fréttastofu. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið