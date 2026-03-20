Einn al­var­lega slasaður af sex­tán sem voru inni í húsinu

Árni Sæberg og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Gatið á hlið hússins er nokkuð stórt. Til samanburðar má sjá mann hægra megin í því.

Sextán manns voru inni í húsnæði Fóðurblöndunnar þegar sprenging varð þar laust upp úr klukkan 07 í morgun. Þrír hafa verið fluttir á sjúkrahús og einn þeirra er alvarlega slasaður.

Þetta segir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu á vettvangi.

Enginn eldur

Þegar viðbragðsaðila bar að garði hafi verið stórt gat á einni hlið hússins en enginn eldur í húsnæðinu. Viðbragðsaðilar hafi strax farið inn í húsið til þess að bjarga þeim sem þar voru inni en þeir hafi verið sextán. Þrír þeirra hafi verið fluttir á sjúkrahús og þar af sé einn alvarlega slasaður.

„Við erum ekki komin með mynd af hvað veldur sprengingunni en það voru menn að vinna í þessu rými þar sem sprengingin varð.“

Margir á vettvangi

Allt tiltækt lið Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins hafi verið kallað út og mannskapur frá Rauða krossinum sé á vettvangi. Frá lögreglu séu alls vel á annan tug manna, rannsóknarlögreglumenn, tæknideild og einkennisklæddir lögreglumenn. Þá sé unnið náið með Fóðurblöndunni og öðrum rekstraraðilum á vettvangi.

„Við fáum hjálp frá þeim og frá forsvarsmönnum fyrirtækja og fengum líka aðstoð frá nærliggjandi fyrirtækjum til að koma fólki inn því að það er kalt hérna og mikill vindur og við þurftum að koma fólki sem fyrst í skjól. Við erum gríðarlega þakklát fyrir þá aðstoð sem við fengum hérna frá nærliggjandi fyrirtækjum.“

Þá segir hann að búið sé að tryggja vettvang og ekki sé talið að frekari hætta steðji að. „Það er bara kuldinn sem er alltaf erfiður en við vinnum verkefnið áfram á fullu. Það er okkar hlutverk.“

Tengdar fréttir

Þrír fluttir á slysadeild vegna sprengingar í Korngörðum

