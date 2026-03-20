Tvennt flutt á sjúkra­hús eftir á­rekstur við Eyrar­bakka

Agnar Már Másson skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á tíunda tímanum í kvöld. Vísir/Vilhelm

Maður og kona voru flutt með þyrlu á sjúkrahús eftir árekstur tveggja fólksbíla í nágrenni við Eyrarbakka í kvöld, en aðeins maðurinn var fluttur „vegna ástands“ að sögn lögreglu.

Lögreglunni á Suðurlandi barst útkall vegna umferðaróhapps klukkan 22 í kvöld þar sem tveir bílar virtust hafa rekist á hvorn annan við Eyrarbakkaveg í kvöld, að sögn Garðars Más Garðarssonar, aðalvarðstjóra Lögreglunnar á Suðurlandi. Hann segir að ökumaður hafi verið að snúa öðrum bílnum við þegar óhappið varð.

Aðalvarðstjórinn segir að maður og kona hafi verið flutt með þyrlu Landhelgisgæslunnar en aðeisn annað þeirra flutt „vegna ástands.“

Einn til viðbótar hafi svo verið fluttur á Heilbrigðisstofnun Suðurlands til nánari athugunar en sá hafi ekki verið með alvarlega áverka.

Aðalvarðstjórinn kvaðst þó ekki geta farið út í smáatriði um slysið.

Þyrla Landhelgisgæslunnar var ræst út á tíunda tímanum og lenti á Landspítalanum um klukkan 23 í kvöld.

Garðar segir að bílarnir hafi allir verið á sömu akrein þegar áreksturinn átti sér stað. Nú stendur yfir tiltekt á vettvangi.

